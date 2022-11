Pyongyang tire plus de missiles balistiques – Séoul

La Corée du Nord a lancé au moins quatre autres projectiles, alors que les exercices militaires massifs entre les États-Unis et la Corée du Sud se poursuivent

La Corée du Nord a tiré quatre missiles balistiques à courte portée dans la mer samedi, selon le ministère sud-coréen de la Défense. Les fusées auraient parcouru environ 130 kilomètres, atteignant une altitude de 20 kilomètres.

Ces lancements portent à 30 le nombre total d’essais de missiles balistiques effectués par Pyongyang depuis mercredi. L’intensification des activités intervient alors que les États-Unis et la Corée du Sud poursuivent leurs exercices aériens “Vigilant Storm”, qui ont débuté lundi. Outre le tir de missiles balistiques, la Corée du Nord a organisé des exercices d’artillerie à tir réel, ainsi que d’autres exercices militaires.

Initialement prévus pour se terminer vendredi, les jeux de guerre ont été prolongés d’une journée supplémentaire, Pyongyang dénonçant la décision comme une “Erreur irrévocable et terrible.” Vendredi, Pyongyang a lancé environ 180 avions de chasse au nord de la ligne de démarcation militaire qui sépare les deux Corées, dans une nouvelle démonstration de force.

Les exercices «Vigilant Storm» de cette année impliquent quelque 240 avions militaires et sont les plus importants à ce jour, selon l’US Air Force. L’exercice conjoint américano-sud-coréen a eu lieu pour la première fois en 2015 sous le nom de “Vigilant Ace” et devait être mené chaque année. Les exercices ont été suspendus en 2018 lorsque Séoul a tenté de rétablir les liens avec Pyongyang.