Pyongyang tire 100 obus et plus de missiles – Séoul

La Corée du Nord a poursuivi sa démonstration de force en lançant un missile balistique à travers la frontière maritime, selon Séoul

La Corée du Nord a tiré mercredi une centaine d’obus d’artillerie et six autres missiles dans la mer Jaune et la mer du Japon, connue des Coréens sous le nom de mer de l’Est, a annoncé l’armée de Séoul.

La déclaration est intervenue quelques heures après que les chefs d’état-major interarmées (JCS) de la Corée du Sud ont annoncé que le Nord avait lancé au moins 17 missiles balistiques et autres, dont l’un a traversé la soi-disant ligne de limite nord (NLL), la frontière maritime de facto, pour la première fois depuis la fin de la guerre de Corée en 1953. Le JCS a décrit le mouvement comme “très rare et intolérable.”

Selon le JCS, les obus ont été lancés depuis la province nord de Kangwon, qui borde la Corée du Sud. Le JCS a déclaré que Pyongyang avait commencé son barrage de missiles vers 6 h 50, heure locale, en lançant quatre missiles balistiques à courte portée dans la mer Jaune depuis la province nord-est de Pyongan, et deux heures plus tard, en avait tiré trois autres depuis ou autour de la ville orientale de Wonsan.

En réponse aux lancements, des avions de chasse sud-coréens F-15K et KF-16 ont tiré trois missiles air-sol dans la mer à travers la NLL.

“La réponse de nos militaires réaffirme notre détermination à répondre avec fermeté à toute provocation et montre que nous sommes capables de frapper avec précision notre ennemi”, a-t-il ajouté. a déclaré le JCS, ajoutant que les missiles du Sud avaient parcouru une distance équivalente à ceux tirés par le Nord.

Le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a déclaré que le lancement au-delà de la NLL est “une véritable invasion” du territoire du pays et que les actions du Nord ne porteront pas atteinte à l’alliance de Séoul avec les États-Unis, selon son bureau.

Le ministre japonais de la Défense, Yasukazu Hamada, a déclaré aux journalistes que Pyongyang avait tiré au moins deux missiles balistiques, mais qu’ils étaient tombés en dehors de la zone économique exclusive du Japon. Le Premier ministre Fumio Kishida a condamné les lancements comme “Absolument inacceptable.”

La démonstration de force apparente est survenue alors que les États-Unis et la Corée du Sud menaient l’exercice annuel «Vigilant Storm» d’une semaine, au cours duquel environ 240 avions de guerre effectuent environ 1 600 sorties, le plus grand nombre de l’histoire de l’exercice, selon l’US Pacific Air. Les forces.

Un porte-parole du ministère nord-coréen des Affaires étrangères a dénoncé mardi l’exercice comme une escalade et a mis en garde contre “des mesures de suivi plus puissantes.”

Pyongyang a déclaré dans le passé qu’il considérait les exercices conjoints américano-sud-coréens comme une menace pour sa sécurité. Pak Jong-chon, un haut responsable du Parti des travailleurs de Corée au pouvoir, a déclaré que Washington et Séoul “payer le prix le plus horrible de l’histoire” s’ils utilisent la force contre le Nord.