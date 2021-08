Pyongyang souhaite que les sanctions sur les exportations de minéraux et les importations de pétrole raffiné et d’autres produits essentiels soient levées comme « une condition préalable » pour relancer les pourparlers de dénucléarisation avec les États-Unis, a déclaré le député sud-coréen Ha Tae-keung aux médias après avoir été informé par Park Jie-won, le chef du National Intelligence Service (NIS).

Ha a cité Park disant que la Corée du Nord souhaitait également importer de l’alcool de grande qualité et des costumes pour ses élites.

« Les États-Unis devraient pouvoir les ramener au dialogue en réajustant certaines sanctions », Kim Byung-kee, un autre législateur, a déclaré, citant Park. Il a ajouté que la Corée du Nord semblait avoir « mécontentement nourri » avec Washington pour ne pas avoir offert de concessions pour la suspension des essais nucléaires et de missiles balistiques.

Les députés ont déclaré que la Corée du Nord souffrait de pénuries alimentaires et avait recouru à nourrir ses citoyens avec du riz réservé à la guerre.

Le Conseil de sécurité de l’ONU a imposé un large éventail de sanctions à la Corée du Nord pour ses programmes nucléaires et de missiles balistiques. Les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud ont également imposé leurs propres sanctions à Pyongyang.

Citant un briefing à huis clos du chef du NIS, les législateurs ont déclaré que c’était le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un qui avait demandé le rétablissement des lignes directes entre le Nord et le Sud le mois dernier. Le canal de communication a été suspendu par Pyongyang pendant plus d’un an pour protester contre les tracts de propagande envoyés par des groupes d’activistes sud-coréens de l’autre côté de la frontière.

Le Korea Herald a cité Park disant qu’il doit y avoir « une approche flexible » en termes de pourparlers intercoréens et d’exercices militaires conjoints américano-sud-coréens, que Pyongyang considère comme des préparatifs d’une invasion.

Kim et sa sœur, Kim Yo-jong, un haut responsable de l’État, ont récemment averti que l’exercice d’été annuel conjoint, qui a généralement lieu en août, nuirait aux perspectives de négociations.

Le ministère sud-coréen de la Défense a répondu que la date et la portée de l’exercice n’avaient pas encore été décidées, tandis que le ministère de l’Unification, qui gère les affaires intercoréennes, a souligné que les exercices ne devraient pas être la source de nouvelles tensions.

La Corée du Nord n’a pas officiellement fait de nouvelles demandes de sanctions. Le mois dernier, Kim a déclaré que le pays devait se préparer à la fois « dialogue et confrontation » avec les États-Unis.

