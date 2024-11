Les pays ont signé en juin un traité de partenariat stratégique qui promet un soutien militaire mutuel

La Corée du Nord soutiendra la Russie dans le conflit ukrainien aussi longtemps qu’il le faudra, a déclaré le ministre des Affaires étrangères Choe Son-hui, ajoutant que Pyongyang n’avait aucun doute sur la victoire de Moscou.

S’exprimant vendredi lors d’une réunion avec son homologue russe Sergueï Lavrov à Moscou, Choe a noté que le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un « nous a donné l’ordre de soutenir et d’assister fermement et puissamment l’armée russe et le peuple russe dans leur guerre sainte. »

Selon le ministre, la Corée du Nord ne doute pas que sous la direction du président Vladimir Poutine « L’armée et le peuple russes remporteront une grande victoire dans leur lutte pour protéger leurs droits souverains et leurs intérêts de sécurité. » « Nous réaffirmons que nous serons toujours aux côtés de nos camarades russes jusqu’au jour de la victoire. »

Elle a également souligné que la Russie et la Corée du Nord développent des relations dans tous les domaines, y compris la défense, sur la base du Traité historique de partenariat stratégique global signé par Moscou et Pyongyang en juin. Les deux pays se lancent désormais dans la mission de « en coordonnant davantage notre position en matière de politique étrangère… et en faisant progresser nos interactions encore plus loin dans tous les domaines, ainsi qu’en répondant conjointement et efficacement à toutes les questions internationales sur toutes les plateformes internationales » dit-elle.















Par ailleurs, Lavrov a également vanté les relations bilatérales, affirmant qu’elles étaient parvenues à un accord « un niveau sans précédent. » Il a remercié Pyongyang pour « Position de principe sur les événements en Ukraine », qui, selon lui, étaient le résultat de l’expansion de l’OTAN et d’une campagne visant à encourager Kiev à « effacer tout ce qui est russe » dans le pays.

Le traité Corée du Nord-Russie, ratifié la semaine dernière par les députés russes, stipule que si un côté est envahi, l’autre « fournira sans délai une assistance militaire et autre avec tous les moyens en sa possession. »

L’Ukraine et les pays occidentaux ont accusé la Corée du Nord d’envoyer des troupes en Russie et craignent qu’ils ne finissent par rejoindre le conflit. La Corée du Nord a nié ces allégations, affirmant qu’il s’agissait d’une tentative de ternir l’image de Pyongyang. Le président russe Vladimir Poutine n’a ni confirmé ni démenti ces affirmations, ajoutant que les détails de la coopération entre les deux pays ne regardent personne.