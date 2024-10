Pyongyang se prépare à faire sauter des routes – Séoul — RT World News

L’armée nord-coréenne s’est engagée à déconnecter les deux parties de la péninsule en réponse aux exercices militaires du Sud avec les États-Unis.

Pyongyang se prépare apparemment à mettre à exécution sa menace de couper les routes menant à la Corée du Sud, selon l’armée de Séoul.

L’Armée populaire nord-coréenne (APC) a annoncé la semaine dernière qu’elle allait « complètement séparé » les deux territoires et « fortifier les zones concernées de notre côté » en réponse à la « situation militaire aiguë » sur la péninsule – en référence aux exercices militaires conjoints américano-sud-coréens et aux visites d’avions américains à capacité nucléaire dans la région.

« Suite à une annonce de l’APK le 9 octobre, l’armée nord-coréenne a mené des activités présumées liées aux explosions sur les routes le long des lignes de Gyeongui et de Donghae. » » ont déclaré lundi les chefs d’état-major interarmées, cités par l’agence de presse Yonhap.

L'armée sud-coréenne s'attend à ce que des explosions se produisent dès lundi, a déclaré le porte-parole, le colonel Lee Sung-jun, lors d'un point de presse.















Il existe une poignée de routes et de voies ferrées reliant les parties rivales de la péninsule coréenne. Durant une période de dégel sous l’ancien président libéral Moon Jae-in, lui et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un ont convenu en avril 2018 de moderniser les liaisons ferroviaires. Depuis que le politicien conservateur Yoon Suk-yeol a été élu président en 2022, les relations entre Séoul et Pyongyang se sont détériorées.

Kim a annoncé un changement politique majeur l’année dernière, lorsqu’il a redéfini le Sud comme un État hostile plutôt que comme une partie temporairement occupée de la Corée. Concrètement, cela signifie que Pyongyang ne cherche plus à unifier la nation, divisée après la guerre civile des années 1950 et l’intervention internationale menée par les États-Unis.

La semaine dernière, Pyongyang a accusé Séoul d’avoir envoyé des drones dans son espace aérien et a averti que son armée se préparait à ouvrir le feu si un incident similaire se reproduisait. L’avion robotique aurait largué des tracts de propagande à trois reprises ce mois-ci, dont vendredi.

Séoul n’a ni confirmé ni démenti ces parachutages, qui seraient une réponse aux ballons transportant des déchets à travers la frontière en provenance du Nord. Des groupes du Sud utilisent depuis des années des dispositifs gonflables similaires pour diffuser des messages de propagande et d’autres produits de contrebande, ce qui a incité Pyongyang à adopter les mêmes tactiques.