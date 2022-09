Pyongyang et Moscou souhaitent envoyer des travailleurs nord-coréens pour reconstruire l’est de l’Ukraine

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La Corée du Nord laisse entendre qu’elle est intéressée par l’envoi d’ouvriers du bâtiment dans les régions ukrainiennes contrôlées par la Russie pour aider les efforts du Kremlin à reconstruire dans les zones ravagées par la guerre alors que son invasion de l’Ukraine entre dans son septième mois.

L’ambassadeur de Pyongyang à Moscou a récemment rencontré des émissaires de deux territoires séparatistes soutenus par la Russie dans la région du Donbass en Ukraine et a exprimé son optimisme quant à la coopération dans le “domaine de la migration de main-d’œuvre”, citant l’assouplissement des contrôles aux frontières de son pays en cas de pandémie.

L’idée est ouvertement approuvée par de hauts responsables et diplomates russes, qui prévoient une main-d’œuvre bon marché et travailleuse qui pourrait être jetée dans les “conditions les plus difficiles”, un terme utilisé par l’ambassadeur de Russie en Corée du Nord dans une récente interview.

Rebecca Koffler un ancien officier du renseignement américain de la DIA concentré sur la Russie et l’auteur de “Putin’s Playbook: Russia’s Secret Plan to Defeat America”, a déclaré à Fox News Digital que Poutine, d’un point de vue optique, tente de montrer que la Russie n’est pas complètement isolée et toujours a des amis dans le monde malgré les sanctions sévères et les pressions résultant de l’invasion de l’Ukraine.

“D’un point de vue pratique”, a déclaré Koffler, “il est logique que Poutine utilise ces ouvriers car qui d’autre va y aller ? Parce que ce sont des conditions risquées dans le Donbass et que l’armée russe a déjà du mal à recruter des gens pour aller se battre là-bas. “

Les pourparlers ont eu lieu après que la Corée du Nord soit devenue en juillet le seul pays, à part la Russie et la Syrie, à reconnaître l’indépendance des territoires dissidents ukrainiens de Donetsk et Louhansk, s’alignant davantage sur la Russie à propos du conflit en Ukraine.

L’emploi de travailleurs nord-coréens dans le Donbass irait clairement à l’encontre des sanctions du Conseil de sécurité de l’ONU imposées à la Corée du Nord pour ses programmes nucléaires et de missiles et compliquerait davantage les efforts internationaux menés par les États-Unis pour son désarmement nucléaire.

De nombreux experts doutent que la Corée du Nord enverra des travailleurs alors que la guerre se poursuivra, avec un flux constant d’armes occidentales aidant l’Ukraine à repousser des forces russes beaucoup plus importantes, mais ils disent qu’il est fort probable que la Corée du Nord fournira de la main-d’œuvre au Donbass lorsque les combats s’apaiseront. pour dynamiser sa propre économie.

Des groupes de défense des droits de l’homme ont signalé au cours des dernières années que le dictateur nord-coréen Kim Jong Un avait envoyé des dizaines de milliers de ses propres citoyens appauvris dans des camps de travail russes pour générer de l’argent pour son régime.

Un rapport publié en 2017 par le Data Base Center for North Korean Human Rights, basé à Séoul, a estimé qu’environ 50 000 travailleurs nord-coréens occupent des emplois mal rémunérés en Russie. Ils envoient au moins 120 millions de dollars chaque année au régime de Pyongyang.

On ne sait pas quel type de travailleurs seraient potentiellement envoyés dans l’est de l’Ukraine pour aider l’effort de reconstruction de la Russie, mais Koffler a déclaré à Fox News Digital qu’il est “très probable” que l’affectation de travail soit “obligatoire” pour les Nord-Coréens qui sont choisis pour aller.

