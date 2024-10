Pyongyang affiche un drone sud-coréen présumé (PHOTOS) — RT World News

De nouvelles provocations militaires de la part de Séoul risquent de conduire à une déclaration de guerre, a prévenu l’armée nord-coréenne.

Le ministère nord-coréen de la Défense a publié des photos de ce qu’il prétend être un drone sud-coréen. Il affirme qu’il pourrait s’agir du drone qui a été utilisé par Séoul pour larguer des tracts de propagande au-dessus de Pyongyang au début du mois.

Le drone écrasé a été découvert dans le nord-ouest de la capitale nord-coréenne le 13 octobre, a indiqué samedi le ministère dans un communiqué. L’une des images publiées était celle d’un drone de type avion, coincé dans un arbre.

Une enquête et un examen technique de l’avion ont permis de confirmer son appartenance à la Corée du Sud, indique le communiqué.

« Au vu de la forme du drone, de la période présumée de vol, de la boîte de diffusion des tracts fixée sous le fuselage du drone, etc., il est fort probable que ce soit le drone qui ait dispersé les tracts au-dessus du centre de la municipalité de Pyongyang. Mais la conclusion n’est pas encore tirée. » », a déclaré le ministère, cité par l’agence de presse officielle KCNA.

Pyongyang a averti que si une violation par le Sud des accords de la Corée du Nord « Le territoire, l’air et les eaux… sont découverts et confirmés à nouveau, cela sera considéré comme une grave provocation militaire… et une déclaration de guerre et une attaque de représailles immédiate seront lancées. »

Plus tôt cette semaine, la Corée du Nord a accusé son voisin du sud d’avoir envoyé des drones larguant des tracts de propagande au-dessus de Pyongyang à trois reprises ce mois-ci seulement. Séoul n’a ni confirmé ni démenti les vols de drones, mais a prévenu que le Nord verrait le jour. « fin de son régime » s’il riposte en ciblant la Corée du Sud.

EN SAVOIR PLUS:

La Corée du Nord menace de déclarer la guerre

La Corée du Nord a répondu aux incursions présumées de drones en faisant exploser les liaisons routières et ferroviaires avec le Sud.