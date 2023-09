Pyledriver : le vainqueur de King George a pris sa retraite après un revers sur blessure pour l’équipe de William Muir | Nouvelles des courses

William Muir a mis un terme à la carrière de course de Pyledriver après que son cheval de sa vie ait subi un revers avant une apparition prévue à Kempton samedi.

Double vainqueur du Groupe 1 après avoir remporté la Coronation Cup 2021 à Epsom et le King George l’année dernière à Ascot, le joueur de six ans a subi plus que sa juste part de problèmes de blessures au cours de sa carrière, mais a néanmoins offert à ses relations des jours fantastiques. .

Il a prouvé que le feu brûlait toujours en faisant un retour réussi après 11 mois d’absence dans les Hardwicke Stakes en juin, son deuxième succès à Royal Ascot après avoir décroché les King Edward VII Stakes il y a trois ans, avant de terminer cinquième dans la défense de son roi. George couronne en juillet.

Le fils de Harbor Watch devait participer ce week-end aux Unibet September Stakes avant une éventuelle inclinaison au Prix de l’Arc de Triomphe, mais Muir, qui s’entraîne en partenariat avec Chris Grassick, estime qu’il est désormais temps que Pyledriver prenne sa retraite.

« Il a travaillé samedi et pour être honnête, il a été sensationnel. Ce n’est jamais un cheval avec lequel nous avons galopé et fait quelque chose de stupide, mais c’était juste la façon dont il l’a fait, la façon dont il bougeait, la façon dont il avait l’air et il partait au galop comme un lion », a déclaré Muir.

« En fait, j’ai dit aux propriétaires : ‘vous venez de voir votre prochain gagnant’ et il allait bien pendant 90 % du chemin du retour, mais quand il est revenu au chantier, il avait juste un peu mal au même endroit où nous a d’abord eu la blessure suspensive auparavant.

« J’ai appelé mon vétérinaire et il m’a dit qu’il venait juste de le peaufiner et qu’il avait un peu d’inflammation autour et qu’il avait vraiment mal au toucher, mais comme le fait Pyledriver dimanche matin, il était sain à 100% et donnait des coups de pied.

« Nous l’avons mis sur le déambulateur dimanche et nous l’avons mis au galop lundi et le vétérinaire est revenu et l’a regardé et n’arrivait pas à y croire.

« Nous pourrions le courir samedi et il pourrait gagner, mais le cheval a fait tellement pour nous et je pense que si je le courais et qu’il le peaufinait, il y a de fortes chances qu’il puisse faire des dégâts, ou comme nous tous si vous Vous avez un petit problème quelque part, est-ce que vous mettez plus de poids ailleurs et cela pose un problème ?

« Ce cheval a été fantastique pour nous tous, pour les propriétaires, pour moi, pour le chantier et pour les jockeys qui l’ont monté et il ne mérite pas que quelque chose se passe mal, donc je pense que c’est le bon moment.

« Il a été un serviteur fantastique, mais il n’y a pas que lui. Je serais pareil s’il s’agissait d’un petit coureur à Southwell un samedi soir. C’est juste que je suis dans ce jeu parce que j’aime animaux, j’ai travaillé avec des chevaux toute ma vie et nous devons faire ce qui est juste.

« Mon esprit et mon cœur me disent que c’est la bonne chose à faire en ce moment. »