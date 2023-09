PwC Australie met en œuvre des réformes de gouvernance suite au scandale des documents fiscaux confidentiels

PwC Australie nommera des personnes extérieures à son conseil d’administration et publiera des états financiers audités dans le cadre d’une refonte de la gouvernance visant à rapprocher le partenariat des normes des sociétés publiques à la suite d’un scandale sur la fuite de documents fiscaux confidentiels.

Le « quatre grands » cabinet de services professionnels est mêlé à un scandale national depuis les révélations en janvier selon lesquelles un ancien associé avait divulgué à des collègues des plans fiscaux confidentiels du gouvernement qui ont ensuite été utilisés pour obtenir des contrats avec des clients internationaux.

Des mois d’indignation ont contraint 12 associés, dont le directeur général, à démissionner, incité des clients des secteurs public et privé à geler leurs liens et empêtré les clients Google, Uber et Facebook.

PwC Australie annoncera mercredi son intention d’appliquer certains principes de gouvernance de la Bourse australienne, notamment la nomination de deux administrateurs non exécutifs et d’un président non exécutif à son conseil d’administration, selon des extraits de plans fournis par PwC.

Le cabinet publiera également des états financiers audités à partir de septembre 2025.

« De haut en bas, nous nous engageons à reconstruire et à regagner la confiance de nos parties prenantes », devrait déclarer le directeur général Kevin Burrowes.

Les changements font partie de la réponse de PwC Australie à un examen indépendant de plusieurs mois sur sa gouvernance et sa culture, qui sera publié dans son intégralité mercredi.

L’examen réalisé par l’ancien PDG de Telstra, Ziggy Switkowski, a été annoncé en mai par la société. Les termes de référence rendus publics en juillet excluaient les actions historiques.

Des enquêtes menées par des cabinets d’avocats externes sur les fuites et le comportement des employés de PwC ont également été commandées, mais le cabinet ne s’est pas engagé à les rendre publiques.

L’Australie a annoncé le mois dernier qu’elle durcirait considérablement les sanctions contre ceux qui promeuvent des stratagèmes fiscaux douteux et renforcerait les régulateurs en réponse au scandale. Une enquête policière distincte est toujours en cours.