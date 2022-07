PV Sindhu vs Wang Zhi Yi Score en direct, finale de l’Open de Singapour Dernières mises à jour: Premier match de Sindhu Bags

Lire la suite

demi-finale entre la Japonaise Aya Ohori et le navetteur chinois Wang Zhi Yi lors de la finale de dimanche.

Ce sera le troisième affrontement au sommet du médaillé de bronze de Tokyo en 2022, après avoir remporté les titres Syed Modi International et Swiss Open BWF Super 300 en janvier et mars, respectivement. Cependant, la rencontre de Singapour est un tournoi Super 500.

La double médaillée olympique Sindhu a commencé le match avec intention et a pris une avance de 7-2 après avoir émaillé son adversaire japonaise avec des smashs bien placés et des amortis habiles.

Cependant, Kawakami, qui a obtenu un renversement de la tête de série Tai Tzu Ying au deuxième tour avant de contrarier l’as thaïlandais Pornpawee Chochuwong dans les quarts, a riposté et a égalisé à 11-11. Juste au moment où il semblait que le vent avait tourné en faveur du joueur japonais, l’Indien a appuyé sur la pédale pour prendre cinq des six derniers points pour empocher le match.

Sindhu, 27 ans, a mis peu de temps à marquer son autorité lors du deuxième match et a pris une formidable avance de 11-4 à la pause. Après le redémarrage, elle a continué à diriger la procédure malgré les gagnants occasionnels flashy de son adversaire japonais. Au final, Sindhu a confortablement empoché le match.

Il s’agissait de la troisième victoire consécutive de Sindhu sur Saena Kawakami lors de rencontres en tête-à-tête. Elle est la dernière joueuse de badminton indienne restante à l’Open de Singapour.

Vendredi, la médaillée de bronze de Londres 2012, Saina Nehwal, et HS Prannoy se sont inclinées respectivement en quart de finale du simple féminin et masculin, tandis que le duo composé de MR Arjun et Dhruv Kapila s’est également incliné lors du dernier huitième de finale du double masculin.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles, regardez les meilleures vidéos et la télévision en direct ici.