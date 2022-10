PV Sindhu vise à se mettre en forme pour les finales du BWF World Tour

Le double médaillé olympique PV Sindhu espère faire son retour lors des finales de fin de saison du BWF World Tour en décembre après avoir été contraint de prendre une longue pause du circuit international en raison d’une blessure à la cheville.

L’une des sportives les plus en forme du circuit, Sindhu avait subi une fracture de stress au pied gauche en route vers sa première médaille d’or aux Jeux du Commonwealth à Birmingham en août.

“Pour le prendre (pause) positivement, je pense que c’est la seule fois où j’obtiendrais une pause car l’année prochaine va être mouvementée avec des tournois alignés les uns après les autres”, a déclaré Sindhu, qui est l’ambassadeur des Brave ensemble. campagne, dit PTI.

« Mais du côté négatif, je dirais que c’est dommage que je fasse une pause. Mais c’est important parce que vous devez prendre soin de votre corps et vous assurer que vous êtes complètement en forme et bien, vous devrez vous maintenir pour faire face à ce niveau de jeu.

“Il est important de récupérer rapidement et d’y faire face d’une manière que vous êtes, plus fort que jamais. Ça va mieux et j’espère que je commencerai en décembre.

Sindhu manquera les deux prochains événements BWF World Tour Super 750 – l’Open du Danemark (du 18 au 23 octobre) et l’Open de France (du 25 au 30 octobre) ce mois-ci.

Les finales du World Tour sont prévues à Guangzhou, en Chine, du 14 au 18 décembre.

Lorsqu’on lui a demandé si c’était la cible maintenant, Sindhu a répondu : « Ouais, définitivement. Je ne joue pas le Danemark et Paris. Mais avec un peu de chance, je veux dire, si j’y suis alors définitivement ouais… »

Sindhu a participé à une table ronde à Mumbai sur « Combler les lacunes en matière de santé mentale en rendant le soutien accessible ».

Le joueur de 27 ans d’Hyderabad a déclaré que la santé mentale des sportifs était ignorée et qu’il était important d’en parler.

“Tout le monde le ressent, il y a des phases où, vous savez, vous jouez des matchs et vous perdez et vous vous sentez triste à ce sujet et vous ne savez pas quoi faire à ce sujet”, a-t-elle déclaré.

“C’est normal parfois de se sentir bouleversé, c’est normal que vous vous sentiez déprimé. Je veux dire que peu de gens prennent du recul en pensant qu’il y a quelque chose qui ne va pas. Mais il n’y a rien de mal.

“Cela montre que les gens qui jouent ne sont pas super forts.”

L’ancien skipper indien Virat Kohli, la Japonaise Naomi Osaka, quadruple vainqueur du Grand Chelem, et le gymnaste américain décoré Simon Biles font partie des athlètes vedettes qui ont été francs sur leurs problèmes de santé mentale.

« Ce genre de discours (sur la santé mentale) est important. Alors quand Simon Biles ou (Noami) Osaka ou Virat (Kohli) en parle, ça va parce que c’est comme ça qu’ils se sentent, non ? C’est quelque chose de personnel et aussi de santé mentale qui est ignoré.

« Dans notre quête de succès, de bonheur et de célébrité, nous pensons souvent que parler de santé mentale sera mal vu ou nous ralentira. Par conséquent, parler de santé mentale est encore tabou et pousse beaucoup de personnes en difficulté derrière les rideaux.

“Il est très important que chaque individu obtienne l’aide dont il a besoin sans en avoir honte.”

Lorsqu’on lui a demandé si elle avait déjà atteint un point de rupture dans sa carrière, Sindhu a déclaré: “Tout le monde a un point bas, où vous perdez et vous pensez pourquoi j’ai perdu mais je pense qu’en fin de compte, vous en gagnez et vous perdez. C’est très important pour rebondir plus fort.

“Quand je perds, je suis peut-être triste mais j’essaie juste de laisser tomber ce qui s’est passé et de me concentrer sur le suivant. Je reviens en arrière et j’apprends de mes erreurs et je m’assure de ne plus répéter ces erreurs.

“Mais je n’ai vraiment pas ressenti ça, heureusement, parce que les gens autour de moi, ils m’ont toujours motivé et m’ont gardé dans l’espace de la positivité”, a-t-elle signé.

