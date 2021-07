PV Sindhu un espoir de médaille aux Jeux olympiques de Tokyo malgré un terrain difficile, l’avantage domestique d’Akane Yamaguchi et Nozomi Okuhara : Aparna Popat

Pusarla Sindhu a vraiment permis au drapeau tricolore indien de voler haut sur la scène mondiale du badminton. Pendant longtemps, l’attention s’est beaucoup tournée vers Saina Nehwal qui a été la pionnière indiscutable dans le contexte de la lutte contre les puissants des pays du dragon, et dans une certaine mesure de l’Europe continentale. Mais Sindhu, après ses excellentes performances lors des finales du Championnat du monde et du World Tour et d’autres événements de la BWF, a captivé l’imagination des Indiens et des concurrents féroces et ambitieux du Japon, de Taïwan, de Thaïlande, de Corée du Sud et de la championne olympique espagnole Carolina Marin. le Jeux olympiques de Tokyo est sur le monde du sport; le Comité international olympique et le comité d’organisation local au Japon, et le gouvernement japonais, tout à fait déterminé à aller de l’avant avec les Jeux d’été, malgré le fait que le pays se trouve actuellement dans un état d’urgence partiel en raison de la pandémie de coronavirus.

Du point de vue de l’Inde, Sindhu a le droit d’imaginer ses chances de monter sur le podium, en fait de rêver d’une médaille d’or pour améliorer l’argent qu’elle a remporté à Rio de Janeiro, s’inclinant face à la Caroline en finale il y a cinq ans. La championne d’Espagne, Caroline, s’est déchirée le ligament croisé antérieur (LCA) début juin et ne figurera pas dans le tirage au sort du simple dames à Tokyo. Son absence a ouvert le champ à une douzaine de joueurs supplémentaires pour tenter de remporter la médaille d’or. Les prétendants sont les Taïwanais Tai Tzu Ying, les Japonais Nozomi, Okuhara et Akane Yamaguchi, les Chinois Chen Yu Fei et HE Bing Jiao, le Thaïlandais Ratchanok Intanon, les Sud-coréens Sung Jihyun et An Seyong ainsi qu’un certain nombre de joueurs dotés de compétences et d’endurance exceptionnelles.

Sindhu a disputé environ 200 matchs impairs après la finale de Rio en 2016, remportant 152 victoires et 59 défaites. Les connaisseurs reconnaissent les exploits réalisés par ses médailles de bronze, d’argent et de bronze aux Championnats du monde, d’argent à Rio, aux derniers Jeux asiatiques de L’Indonésie et les Jeux du Commonwealth à Gold Coast. La médaille d’or au Championnat du monde 2019 à Bâle était un exploit énorme, mais son incapacité à marquer régulièrement contre Tai Tzu Ying, Carolina Marin, Akane Yamaguchi, Nozomi Okuhara, Chen Yu Fei et Jihyun Sung, revient souvent dans la vigne de badminton. Aparna Popat, double olympienne, quadruple médaillée aux Jeux du Commonwealth, pense que Sindhu est un grand joueur de match et devrait être compté comme un espoir de médaille à Tokyo.

Extraits d’un entretien à News18.com:

L’Inde se tournerait vers Sindhu en simple dames. Saina n’a pas eu la chance de faire la coupe de Tokyo. Que voudriez-vous dire à propos de Sindhu. Elle a remporté la médaille d’argent à Rio de Janeiro en 2016. Elle a perdu contre Carolina Marin en finale.

Une chose qui doit être prise en compte est qu’au fil des ans, Sindhu ne s’est pas concentrée sur la collecte d’un grand nombre de titres (dans les tournois BWF), mais elle a collecté les gros titres et atteint les finales. Ce qu’il faut voir, c’est sa préparation pour les Jeux olympiques. Elle a déjà battu la plupart des autres joueuses et nous savons aussi qu’elle est capable de les battre à Tokyo.

Carolina ne sera pas à Tokyo. Cela facilite donc le tirage. Mais cela dit, il y a d’autres joueurs qui sont assez expérimentés. Pour aggraver les choses, les deux meilleurs joueurs japonais en simple, Akane Yamaguchi et Nozomi Okuhara, auront l’avantage à domicile. Et Sindhu a eu des matchs difficiles contre ces deux filles japonaises. Je pense que tout le monde dans les huit ou neuf premiers aura des matchs difficiles les uns contre les autres. Ratchanok (Intanon) a bien joué. Nous ne savons jamais ce que Tai Tzu Ying proposera. Les filles chinoises sont là. Tout se résumera à la préparation.

À cause de la pandémie, cela a été si incertain, non seulement pour eux-mêmes (les joueurs), mais pour tout le monde. Plus que jamais. La question est de savoir qui a joué dans des compétitions et s’est tenue à sa préparation et à sa pratique. Enfin les chances dépendront bien sûr du tirage au sort et de la façon dont chacun joue et gère la pression.

Il pourrait y avoir des défis de la part du thaïlandais Ratchanok, du chinois Chen Yu Fei, du sud-coréen An Se Young et bien d’autres. Le Sindhu a-t-il atteint un plateau ?

Le simple dames va être un terrain difficile. Il est facile de spéculer sur les données et les performances de Sindhu en tournoi, car c’est tout ce que nous avons. Mais en fin de compte, si le joueur dit « Je me sens confiant », je pense que le bénéfice du doute devrait revenir au joueur. Si elle dit qu’elle s’entraîne bien et qu’elle se sent confiante, espérons le mieux et soyons aussi optimistes que possible.

Alors, qu’est-ce qui peut être proche d’une préparation idéale en ces temps sans précédent ?

On planifie l’entraînement et le pic d’une manière particulière. Aucun joueur n’aura un plan identique. Cela dépend de la forme physique et d’autres aspects. Vous ajoutez le mix COVID et ça se complique. Il y avait des problèmes de verrouillage qui empêchaient les entraînements en Inde et les voyages depuis l’Inde pour des tournois à l’étranger. Saina et Srikanth en ont souffert. L’idéal est donc de s’en tenir à votre plan. Si Sindhu a réussi à s’en tenir à son plan, je pense. C’est le mieux qu’on puisse espérer.

Mais il n’y a rien de mieux que de participer à des tournois.

Oui, idéalement, on voudrait jouer dans des tournois, tester les eaux et se tester et aussi regarder ses adversaires. Peut-être pas près des Jeux olympiques, mais un peu avant. C’était un gros risque de voyager il y a quelques jours. S’il s’était passé quelque chose, vous auriez tout annulé. Viktor Axelsen (qui aurait été testé positif au COVID en mai lors du Championnat d’Europe) a eu de la chance car il s’est apparemment bien rétabli mais il y avait un risque.

Alors, comment les joueurs peuvent-ils s’assurer de leur forme physique ?

Ils n’ont pas d’autre choix que de le faire dans la pratique. Ils doivent simuler des situations tout en s’entraînant et en s’entraînant. Tai Tzu a déclaré qu’elle avait joué avec les joueurs de simple masculin l’an dernier et qu’elle avait simulé des situations. Je pense que la préparation de nos joueurs passe aussi par la simulation de situations de match.

Comment cela peut-il être fait par les Indiens qui se sont qualifiés pour les Jeux Olympiques ?

Ils pourraient jouer 2 contre 1, 3 contre 1, ou même jouer des matchs contre différents joueurs locaux et partenaires d’entraînement. Je suis sûr qu’ils doivent faire s’entraîner certains des meilleurs joueurs. Bien que ce ne soit jamais exactement comme une situation de match, mais c’est la meilleure façon possible.

Il y avait de grands espoirs que Sindhu remporte le All England, n’est-ce pas ?

C’est bon. Nous voulons toujours qu’un Indien gagne un tournoi. Cela va sans dire. Les attentes sont bonnes, assis dehors. Nous ne nous attendions pas à ce qu’elle joue comme elle l’a fait et remporte la médaille d’argent aux Jeux olympiques de Rio, même si nous savions qu’elle en était capable. Et nous étions extrêmement heureux. Alors parfois, nous nous attendons à quelque chose et ils le dépassent et obtiennent des résultats inférieurs. Mais c’est le sport tout au sujet de… non ! Nous espérons toujours le meilleur et fixons nos propres attentes. C’est une question de points ici et là

Sindhu vous donne-t-elle un indice qu’elle pourra finir sur le podium à Tokyo ?

Je ne l’ai pas vue en action ces derniers temps. La voir dans un tournoi serait la meilleure façon de juger une joueuse. Je l’ai vue jouer après Rio, mais pas au cours des quatre derniers mois pour voir sa progression comme ce qu’elle a fait pour se construire. Même l’Indian Open a été annulé. Les derniers mois ont été détraqués. En conclusion, je dirais qu’elle a un potentiel de médaille à coup sûr, mais le peloton est le même et le peloton serait difficile. Je donnerais l’avantage à domicile aux filles japonaises. Akane Yamaguchi et Nozomi Okuhara connaissent bien les environs, ils s’entraîneraient sur les mêmes courts. Ils auraient l’avantage du climat, de la nourriture, des supporters locaux, etc.

