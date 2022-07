PV Sindhu sur le fait d’être nommé porte-drapeau lors de la cérémonie d’ouverture du CWG 2022

La double médaillée olympique PV Sindhu l’a décrit comme “un grand honneur” après que l’Association olympique indienne ait décidé de la nommer comme Porte-drapeau de l’Inde lors de la cérémonie d’ouverture des 22e Jeux du Commonwealth jeudi.

Sindhu doit intervenir alors que Neeraj Chopra, qui avait été précédemment annoncé comme porte-drapeau, a dû se retirer de Birmingham 2022 en raison d’une blessure qu’il a subie lors du récent championnat du monde d’athlétisme en Oregon, aux États-Unis.

« C’est un grand honneur d’être investi de la responsabilité de diriger le contingent et de tenir le drapeau lors d’un rassemblement aussi auguste. Je suis extrêmement heureux et je souhaite à tous mes collègues du contingent tout le meilleur pour les Jeux. Je tiens également à remercier IOA de m’avoir choisi comme porte-drapeau », a déclaré Sindhu après l’annonce de mercredi.

Plus tôt, l’IOA a déclaré que Sindhu faisait partie des trois noms envisagés pour le rôle.

“L’Association olympique indienne (IOA) est ravie d’annoncer que la navetteuse Mme PV Sindhu, double médaillée olympique, sera le porte-drapeau de l’équipe indienne lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux du Commonwealth de Birmingham 2022.

“Aux côtés de Mme Sindhu, qui a remporté une médaille aux Jeux olympiques de Rio 2016 et aux Jeux olympiques de Tokyo 2020, deux autres athlètes hautement méritantes étaient considérées comme le porte-drapeau de l’équipe indienne : l’haltérophile Mirabai Chanu et la boxeuse Lovlina Borgohain, qui sont toutes deux médaillées olympiques”, a déclaré l’IOA. a déclaré dans un communiqué plus tôt dans la journée.

A LIRE AUSSI | CWG 2022 : Neeraj Chopra déçu d’avoir perdu le fait d’être le porte-drapeau de l’Inde lors de la cérémonie d’ouverture

Un comité de quatre membres, comprenant le président par intérim de l’IOA Anil Khanna, le secrétaire général de l’IOA Rajeev Mehta, le trésorier de l’IOA Anandeshwar Panday et le chef de mission de l’équipe indienne Rajesh Bhandari, a sélectionné les trois athlètes. Finalement, Khanna et Mehta ont choisi Sindhu comme porte-drapeau de la cérémonie d’ouverture.

Anil Khanna, président par intérim de l’AIO, a déclaré : « C’est avec grand plaisir que nous annonçons PV Sindhu comme porte-drapeau de Team India. Les deux autres athlètes, Mirabai Chanu et Lovlina Borgohain, méritaient également énormément, mais nous avons continué avec Sindhu parce qu’elle est double médaillée olympique. Nous nous attendons à ce que Sindhu continue à bien faire et à performer avec excellence à ces Jeux.

“L’édition 2022 des Jeux du Commonwealth compte le plus grand contingent d’athlètes féminines de l’histoire des Jeux. L’AIO a donc jugé bon de souligner notre engagement en faveur de l’égalité des sexes, dans le respect de l’esprit de la Charte olympique, en présélectionnant trois femmes. athlètes pour le rôle prestigieux de porte-drapeau de l’équipe indienne aux Jeux du Commonwealth de 2022. Nous espérons que voir Sindhu diriger l’équipe indienne avec le drapeau indien à la main lors de la cérémonie d’ouverture inspirera des millions de filles en Inde à faire du sport », a-t-il ajouté.

Rajeev Mehta, secrétaire général de l’AIO, a déclaré : « Nous sommes très heureux de choisir Sindhu comme porte-drapeau de la cérémonie d’ouverture. Nous lui adressons nos félicitations et lui souhaitons, ainsi qu’aux autres athlètes de l’équipe indienne, le meilleur pour les Jeux du Commonwealth.

En outre, Rajesh Bhandari, chef de mission de l’équipe indienne des Jeux du Commonwealth de Birmingham 2022, a annoncé qu’un maximum de 164 participants du contingent indien pourront participer au défilé des nations lors de la cérémonie d’ouverture, prévue jeudi.

«Le décompte de 164 comprendra des athlètes et des officiels d’équipe. La liste définitive sera établie d’ici ce soir, en évaluant la disponibilité des athlètes », a déclaré Rajesh Bhandari.

Lisez tous les Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici