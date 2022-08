PV Sindhu s’ouvre sur son objectif ultime de remporter l’or aux Jeux olympiques après avoir terminé l’ensemble du CWG

Star indienne du badminton PV Sindhu a tout gagné aux Jeux du Commonwealth. Le bronze de Glasgow 2014, l’argent de Gold Coast 2018 et l’or de Birmingham 2022.

Sindhu avait remporté une médaille d’or dans l’épreuve par équipes mixtes au CWG en 2018, mais cela lui échappe en simple depuis ses débuts aux Jeux. Mais la numéro 7 mondiale a dominé la Canadienne Michelle Li, 13e, 21-15, 21-13 devant une foule bondée à l’aréna NEC de Birmingham pour réaliser son rêve de longue date.

Mais le voyage pour « compléter l’ensemble CWG » n’a pas été facile pour le double médaillé olympique – une médaille de bronze à Rio et d’argent à Tokyo. Il lui a fallu trois tentatives, 13 ans de labeur et de nombreux sacrifices pour remporter le premier prix de l’événement multisports.

Dans un chat exclusif, Sindhu s’ouvre sur CWG 2022, comment elle reste motivée et une médaille d’or olympique étant le but ultime…

EXTRAITS –

Réflexions sur la victoire de votre première médaille d’or dans un événement multi-nations…

“J’ai terminé la séquence maintenant. Vraiment heureux de ramener l’or à la maison.

“C’était (l’or) très important parce que j’attendais depuis longtemps. Je l’ai raté la dernière fois et avant ça.

Comment restez-vous motivé et continuez-vous?

« C’est important de continuer et gagner des médailles me permet de continuer. Même si j’ai beaucoup gagné, c’est important d’être concentré. J’ai toujours l’impression que ce n’est que le début et que je ne peux pas en faire beaucoup plus.

« Ça ne va pas être facile, mais les gens qui me soutiennent me permettent de continuer. Cela me donne un coup de pouce et de la confiance.

Avoir commencé à jouer au badminton international à un si jeune âge… un mot sur ta longévité…

“Quand je repense à ma carrière, je me sens heureux. Ces réalisations me donnent confiance pour passer au niveau supérieur. Je sens que je peux faire beaucoup plus et gagner plus de médailles pour le pays.

Votre éthique de travail n’a pas baissé malgré le succès continu…

«Parfois, vous pourriez avoir l’impression que vous ne pouvez pas le faire. Que tu ne peux plus pousser. Mais c’est pour vous seulement. C’est important pour moi. Que si je continue à me pousser, je me sens passer au niveau suivant.

«Parfois, vous sentez que vous avez besoin de repos. À ce moment-là, je me demande – puis-je le faire ou non ? Si j’ai ne serait-ce que 1% en moi, alors sans hésitation je dis allons-y. C’est comme ça que je me motive et que je continue.

Comment vous voyez-vous en tant que membre senior maintenant dans le badminton indien ?

“En tant qu’équipe, nous avons très bien fait. Il est important que nous travaillions ensemble. Nous continuons à parler et à discuter des joueurs, des conditions du terrain et des stratégies.

“Après avoir gagné, Lakshya m’a félicité et après avoir gagné, j’étais très heureux pour lui. Nous avons parlé de la sensation des victoires.

La croissance de Lakhsya Sen…

“Quand Lakshya joue, même moi je le regarde et j’apprends beaucoup de lui. Il y a tant à apprendre de chaque athlète. Il s’est très bien débrouillé. »

“Le badminton indien se porte bien et je vois vraiment que le sport remportera beaucoup de médailles. Les sports en Inde se sont développés, tous les sports et pas seulement le badminton. La boxe, la lutte, l’haltérophilie et l’athlétisme se sont exceptionnellement bien comportés lors de ces Jeux. Ce sera une source d’inspiration pour les jeunes qui nous admirent.

Quel est votre projet pour les JO 2024 ?

« En espérant le meilleur à Paris. Le but et la cible ultimes sont d’obtenir une médaille là-bas. Ce n’est pas très loin. Je ferai de mon mieux pour l’or.

