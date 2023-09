PV Sindhu s’entraîne actuellement sous Prakash Padukone pour retrouver la forme, déclare l’entraîneur Vimal Kumar

La médaillée olympique PV Sindhu doit apporter quelques changements techniques à son jeu et il lui faudra probablement un certain temps pour retrouver sa forme, a déclaré l’ancien entraîneur indien Vimal Kumar, qui a observé l’as indien de près au cours de son séjour d’une semaine à Bangalore. .

Sindhu a trouvé les choses difficiles depuis son retour d’une longue absence suite à une blessure à la cheville en route vers la médaille d’or aux Jeux du Commonwealth en août dernier.

Désespéré d’arrêter la glissade, le joueur de 28 ans, double médaillé olympique, a demandé l’aide du légendaire Prakash Padukone et s’est entraîné sous ses ordres à l’académie PPBA de Bangalore la semaine dernière.

«Nous sommes restés assis et avons observé ses séances. Prakash lui a parlé et a essayé de la motiver. Nous avons également interagi avec son entraîneur (Muhammad Hafiz Hashim) », a déclaré Vimal, directeur de la Prakash Padukone Badminton Academy, à PTI.

« Elle manque actuellement de confiance et est légèrement dans un mauvais état physique et mental. Elle a du travail à faire et il ne faut pas attendre grand-chose d’elle aux Jeux Asiatiques.

« C’est une grande joueuse et il est important de lui laisser du temps, il lui faudra peut-être quelques mois pour retrouver sa touche. Il y a quelques aspects techniques sur lesquels elle peut apporter quelques modifications. Certaines initiatives qu’elle doit prendre sur le plan technique. » Sindhu, la championne du monde 2019, a perdu sept fois au premier tour des événements du circuit BWF cette année avec une demi-finale à l’Open du Canada et deux quarts de finale – US Open super 300 et L’Open d’Australie Super 500 est le point culminant jusqu’à présent.

Avant les Jeux asiatiques de Hangzhou, en Chine, Sindhu s’est retiré du China Open Super 1000 et du Hong Kong Open Super 500 pour se concentrer sur l’événement multisports qui débutera le 23 septembre.

Elle et son entraîneur Hafiz Hashim ont ensuite passé la semaine dernière à s’entraîner à la PPBA sous la direction de l’ancien champion de toute l’Angleterre Padukone.

« La dernière semaine a été un bon changement pour elle. Elle a eu une bonne expérience d’apprentissage auprès de M. Prakash Padukone. Il était très gentil d’être là et de regarder sa séance d’entraînement », a déclaré le père de Sindhu, PV Ramana, qui avait remporté une médaille de bronze au sein de l’équipe indienne de volleyball aux Jeux asiatiques de 1986.

«Ils lui ont apporté beaucoup de soutien et lui ont apporté de grands encouragements. C’est bien d’apprendre auprès de différents coachs, chacun a des points de vue et des manières différents. En tant que joueuse, elle aimerait peut-être y retourner, chaque joueuse a sa propre stratégie. » Pour la numéro 14 mondiale Sindhu, il s’agit d’une période cruciale de sa carrière, la période de qualification olympique pour les Jeux de 2024 ayant débuté le 1er mai.

En février, la joueuse d’Hyderabad s’est séparée de l’entraîneur coréen Park Tae-Sang, qui lui a permis de remporter la médaille de bronze aux Jeux olympiques de Tokyo.

Sindhu a travaillé avec l’entraîneur du SAI Vidhi Chaudhary pendant un certain temps avant de jouer à Hafiz avant les Jeux olympiques.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un fil d’agence de presse syndiqué – PTI)