PV Sindhu s’effondre au premier tour après une défaite choquante

Le navetteur Ace India PV Sindhu a subi une défaite choquante au premier tour de l’India Open Super 750 contre la Thaïlandaise Supanida Katethong mardi à New Delhi. Sindhu, qui est entrée dans le tournoi comme l’une des favorites, s’est inclinée 12-21 20-22 face à la n ° 30 mondiale dans le match du simple féminin.

Supanida a été très dominante dans le match d’ouverture car elle n’a pas permis à la n ° 7 mondiale Sindhu de s’installer. Elle a été très précise dans ses retours et a été en contrôle total lors des échanges pour décrocher le premier match 21-12.

Sindhu, une ancienne championne de l’Open d’Inde, a rebondi lors du deuxième match en passant de 12 à 17 pour saisir un point de match à 19-20. Le navetteur indien était confiant pour égaliser le match lors du deuxième match et, en fait, avait quitté le terrain après que le retour de l’adversaire ait été annoncé. Mais une référence vidéo a montré que la navette avait en fait embrassé la ligne, donnant à son adversaire une chance de clôturer le match et elle l’a fait avec style après que Sindhu soit sorti large.

L’année dernière, Sindhu a subi une défaite contre Supanida en demi-finale, mais cette fois, c’est arrivé un peu tôt, ce qui a écourté sa course à l’Open d’Inde 2023.

Plus tôt dans la journée, les champions en titre Satwiksairaj Rankireddy et Chirag Shetty ont également produit une démonstration clinique pour entrer dans le deuxième tour après avoir battu les Écossais Christopher Grimley et Matthew Grimley 21-13, 21-15 lors de leur match d’ouverture en double masculin.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici