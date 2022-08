PV Sindhu se retire des championnats du monde de badminton en raison d’une «fracture de stress»

PV Sindhu a confirmé samedi qu’elle manquera les Championnats du monde de badminton 2022 en raison d’une “fracture de stress”.

“Alors que je suis sur le point de remporter une médaille d’or au CWG pour l’Inde. Malheureusement, je dois me retirer des championnats du monde. J’ai ressenti de la douleur et il y a eu une peur des blessures lors des quarts de finale du CWG, mais avec l’aide de mon entraîneur, de mon physio et de mon entraîneur, j’ai décidé de pousser aussi loin que possible », a déclaré Sindhu dans un communiqué.

« La douleur était insupportable pendant et après la finale. Par conséquent, je me suis précipité pour une IRM dès mon retour à Hyderabad. Les médecins ont confirmé une fracture de fatigue au pied gauche et ont recommandé un repos de quelques semaines. Je devrais reprendre l’entraînement dans quelques semaines. Merci à tous pour votre soutien et votre amour », a-t-elle ajouté.

Sindhu vient de remporter la médaille d’or en simple féminin aux Jeux du Commonwealth et a révélé qu’elle avait joué malgré la douleur lors de la rencontre multi-pays. Il s’agissait de la deuxième médaille d’or de Sindhu aux Jeux du Commonwealth, après avoir remporté le métal jaune en 2018 dans l’épreuve par équipes mixtes. Elle a également une médaille d’argent et une de bronze en simple féminin des éditions 2018 et 2014 respectivement.

Sindhu, 27 ans, a également deux médailles olympiques. Elle a remporté l’argent en simple féminin en 2016 et a enchaîné avec une médaille de bronze à Tokyo l’année dernière.

Les championnats du monde se dérouleront à Tokyo du 21 au 28 août.

Sindhu a remporté sa première médaille d’or au CWG 2022, battant Michelle Li du Canada 21-15, 21-13 dans la finale du simple féminin. Il s’agissait de sa cinquième médaille CWG, dont deux dans les épreuves par équipes mixtes. Elle a également remporté le bronze en 2014 et l’argent en 2018.

Les championnats du monde BWF 2022 devraient se jouer à Tokyo à partir du 22 août. Les navetteurs indiens ont assuré 12 podiums aux championnats du monde de badminton, mais la médaille d’or de Sindhu en simple féminin en 2019 reste la seule médaille d’or du lot.

Le père de Sindhu, PV Ramana, avait précédemment déclaré à Hindu que la star du badminton s’était blessée lors du quart de finale du CWG 2022.

“Mais, elle a joué les demi-finales malgré une douleur intense avant de finalement remporter la médaille d’or dans le CWG avec une cheville fortement attachée”, a-t-il déclaré.

“Oui, c’est décevant de manquer les Mondiaux, surtout compte tenu de la forme dans laquelle se trouve Sindhu après avoir remporté l’Open de Singapour et le CWG Gold. Mais ces choses ne sont pas entre nos mains », a déclaré Ramana.

“L’accent sera certainement davantage mis sur la récupération et nous viserons les Open du Danemark et de Paris à la mi-octobre”, a-t-il déclaré.

