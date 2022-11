PV Sindhu se retire de la finale de fin de saison du BWF World Tour

La double médaillée olympique PV Sindhu s’est retirée de la finale de la saison du BWF World Tour car elle ne s’est pas encore complètement remise d’une fracture de fatigue à la cheville gauche.

La championne de l’édition 2018, Sindhu, s’était blessée sur le chemin de sa victoire au titre aux Jeux du Commonwealth en août.

La finale du BWF World Tour se tiendra à Guangzhou, en Chine, à partir du 14 décembre.

“Son médecin lui a conseillé de prendre un peu plus de temps pour qu’elle récupère complètement avant la nouvelle saison. Elle a discuté des avantages et des inconvénients, mais avec tant de restrictions à Guangzhou et en gardant à l’esprit la nouvelle saison, elle a pris cette décision », a déclaré le père de Sindhu, PV Ramana, à PTI.

“Elle a déjà commencé son entraînement il y a quelques semaines et d’ici janvier, elle sera en pleine forme. Alors au vu de toutes ces raisons, elle a envoyé un mail à BAI l’informant de sa décision.

“Elle devra être à son meilleur pour l’année prochaine qui aura les Jeux asiatiques et aussi la qualification pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, jouer environ 22 tournois sera difficile, donc elle prend des précautions supplémentaires.”

Le retrait de Sindhu signifie que HS Prannoy reste le seul représentant de l’Inde au prestigieux tournoi.

Alors que Prannoy est classé troisième au classement Race to Guangzhou, Kidambi Srikanth a également une chance extérieure s’il réussit bien au super 300 Open d’Australie qui débute à Sydney mardi.

Lakshya Sen s’était également retirée de l’événement australien en raison d’une infection de la gorge.

Les cas de COVID-19 ont augmenté à Guangzhou, obligeant les autorités à opter pour des restrictions plus strictes.

