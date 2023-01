PV Sindhu revient d’une blessure alors que les navetteurs indiens cherchent à briller lors de l’ouverture de la saison en Malaisie

PV Sindhu devra faire face à un test difficile à son retour d’une mise à pied de cinq mois pour blessure alors que les meilleurs navetteurs indiens, dont HS Prannoy et Lakshya Sen, viseront à commencer l’année sur une note positive à l’Open de Malaisie à partir de mardi.

Après une année 2022 très réussie, les navetteurs stars indiennes espèrent relever encore la barre en 2023, au cours de laquelle la période de qualification olympique de Paris débutera en mai.

Avec de nombreux points de classement en jeu, les navetteurs indiens rejoindront les autres grandes stars telles que le n ° 1 mondial Viktor Axelsen, le Malaisien Lee Zii Jia, Akane Yamugachi, Tai Tzu ying alors qu’ils visent un bon spectacle dans le tournoi Super 1000 à 1 250 000 USD. ici.

La double médaillée olympique Sindhu, qui revient d’une blessure à la cheville, commence sa campagne contre l’ancienne championne du monde Carolina Marin d’Espagne.

Sindhu a joué pour la dernière fois aux Jeux du Commonwealth en août et ce sera une bataille intéressante contre Marin, qui a remporté les trois dernières rencontres contre l’Indien et se vante également d’un meilleur bilan de 9-5 en tête-à-tête.

En simple masculin, le n ° 10 mondial Sen, le seul joueur indien tête de série, s’engagera dans une ronde de surenchère contre son compatriote et n ° mondial. 8′ Prannoy au premier tour.

Pendant ce temps, l’ancien no. 1 Kidambi Srikanth ouvrira sa campagne contre le Japonais non classé Kenta Nishimoto. Une victoire est susceptible de mettre Srikanth contre la cinquième tête de série Jonatan Christie avec le champion en titre Axelsen également placé dans le même quart.

En double masculin, les n°5 mondiaux Satwiksairaj Rankireddy et Chirag Shetty, qui ont remporté le titre CWG, l’Open d’Inde et l’Open de France en 2022, croiseront le fer avec les Sud-Coréens Choi Sol-gyu et Kim Wan-ho au premier tour.

Les médaillés de bronze des championnats du monde Satwik et Chirag, septièmes têtes de série, affronteront probablement les favoris locaux Aaron Chia et Soh Wooi Yik en quart de finale s’ils peuvent franchir les premiers tours.

Saina Nehwal, Aakarshi Kashyap et Malvika Bansod sont également dans la mêlée en simple dames.

Tandis que Saina rencontrera Han Yue, non tête de série, de Chine, Aakarshi affrontera Hsu Wen-chi, de Taipei chinois, et Malvika affrontera la deuxième tête de série, An Se-young, de Corée.

En double féminin, les médaillées de bronze du CWG Treesa Jolly et Gayatri Gopichand affronteront les Hongkongaises Yeung Nga Ting et Yeung Pui Lam au premier tour, tandis qu’Ashwini Bhat et Shikha Gautam affronteront les Thaïlandaises Supissara Paewsampran et Putita Supajirakul.

Le duo indien de double mixte Ishaan Bhatnagar et Tanisha Crasto affrontera les Néerlandais Robin Tabeling et Selena Piek au premier tour.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué)