PV Sindhu reviendra en compétition en janvier 2021 où elle participera à au moins trois tournois.

Sindhu, qui fait partie du groupe central Target Olympic Podium Scheme (TOPS), sera vu en action au Yonex Thailand Open (12-17 janvier), au Toyota Thailand Open (19-24 janvier) et à la finale du World Tour en Bangkok, sous réserve de qualification (27-31 janvier).

Le ministère des Sports a approuvé la demande de Sindhu de faire accompagner son physio et son entraîneur physique lors des tournois.

« Les services de son physiothérapeute et de son entraîneur pour ces trois tournois ont été sanctionnés pour un coût approximatif de Rs. 8,25 lakhs », lit-on dans un communiqué de la Sports Authority of India (SAI).

Elle a joué pour la dernière fois en compétition aux championnats de toute l’Angleterre en mars de cette année avant le Covid-19 la pandémie a mis un terme au sport.

En septembre, le champion du monde en titre s’était retiré du Danemark Open. Après cela, elle avait accepté de jouer dans la Uber Cup, qui a finalement été reportée.

En novembre, la médaillée d’argent olympique de Rio avait déclaré qu’elle était totalement en forme, non seulement sur le plan de la santé, mais aussi sur le terrain de badminton et ses préparatifs pour les Jeux olympiques de Tokyo battaient leur plein.

Les Jeux olympiques, qui devaient se tenir en juillet-août cette année, ont dû être reportés à l’été 2021 en raison de la Covid-19 pandémie.

« Je me suis préparé mentalement et physiquement pour concourir en 2021. Nous ne sommes pas trop loin et c’est un scénario mondial, donc chaque athlète vit la même chose et nous devrons tous nous adapter, nous entraîner et donner le meilleur de nous-mêmes en Tokyo », avait dit Sindhu à IANS.