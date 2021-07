PV Sindhu marque l’anniversaire de son neveu avec d’adorables photos d’une soirée sur le thème d’Hawaï

La star du badminton PV Sindhu a célébré l’anniversaire de son mignon neveu, Aaryan, le 4 juillet, dimanche. La jeune femme de 26 ans partage un lien très spécial avec la petite qui apparaît souvent sur ses publications sur les réseaux sociaux. Aaryan a eu trois ans cette année et sa tante superstar a été submergée par le fait qu’il « grandisse si vite ». C’était hier une fête sur le thème d’Hawaï, à laquelle ont assisté des membres proches de la famille. Sindhu a partagé un post sur instagram qui comprenait une série d’adorables photos de la fête. Sindhu portait une jolie robe rose pendant les célébrations et le garçon d’anniversaire portait une chemise à motifs tropicaux. Peu de photos montrent Sindhu portant un diadème sur la tête et tenant Aaryan dans ses bras, qui a un petit gâteau sur le visage.

Sindhu a sous-titré le message comme suit : « Vous êtes une petite personne spéciale avec deux jolies petites joues. Maintenant, vous avez 3 ans, soit 156 semaines. Joyeux anniversaire à mon baby boo qui a volé mon cœur. Je t’aime, mon petit gâteau.

Sindhu est très proche d’Aaryan et sa page sur les réseaux sociaux en est la preuve. Il est le fils de la sœur aînée de Sindhu et vit très près de la maison de la star du badminton à Hyderabad. Voici des moments où le lien de Sindhu avec son neveu a fait fondre nos cœurs :

Aujourd’hui, 5 juillet, marque l’anniversaire de la navette basée à Hyderabad elle-même. Sindhu, qui est prêt à être le fer de lance du contingent de badminton du pays aux prochains Jeux olympiques de Tokyo, participera à l’événement en tant qu’espoir de médaille de l’Inde. Les vœux sont de rigueur pour le champion de badminton d’au-delà des frontières. L’année dernière, elle a marqué la journée spéciale avec une note de gratitude. Sindhu a écrit: « Aujourd’hui, j’ai terminé une autre année de vie et vous n’avez rien laissé pour rendre cette journée plus spéciale et mémorable. Merci à tous non seulement pour aujourd’hui, mais aussi pour avoir toujours été avec moi. »

Il y a cinq ans, Sindhu est devenue la première femme indienne à remporter l’argent aux Jeux olympiques de Rio. En 2019, elle a battu Nozomi Okuhara et est devenue la première Indienne à remporter les championnats du monde de badminton. En 2017, Sindhu était classé deuxième au monde.

