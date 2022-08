PV Sindhu, Lakshya Sen, Satwik Sairaj Rankireddy-Chirag Shetty et Achanta Sharath Kamal remportent l’or ; L’Inde termine 4e au décompte des médailles

L’Inde a terminé quatrième du décompte des médailles avec 22 médailles d’or, 15 d’argent et 23 de bronze et avec un total de 61 médailles aux Jeux du Commonwealth de Birmingham 2022 qui se sont terminés lundi. Même si l’Inde n’a pas pu dépasser son total de médailles aux Gold Coast Games, étant donné que le tir n’était pas inclus dans cette édition, ce fut une excellente performance du contingent indien dans cette édition des jeux. L’Inde a terminé la dernière journée sur une ruée absolue vers les médailles en obtenant 4 médailles d’or, 1 d’argent et 1 de bronze.

Les navetteurs indiens ont été exceptionnels tout au long des matchs en remportant 6 médailles (3 d’or, 1 d’argent, 2 de bronze) dans les 6 catégories, seuls les doubles mixtes étant absents.

PV Sindhu a commencé la journée en remportant la première médaille d’or de l’Inde en battant la Canadienne Michelle Lee en deux sets (21-15, 21-13). Lakshya Sen a fait preuve de courage pour venir par derrière pour battre le Malaisien en forme Tze Yong Ng en trois sets (19-21, 21-9, 21-16). Dans le match pour la médaille d’or en double messieurs, la paire de Satwik Sairaj Rankireddy et Chirag Shetty a fait un travail léger sur la paire anglaise de Ben Lane et Sean Vendy 21-15, 21-13.

En tennis de table, Achanta Sharath Kamal s’est certifié comme une légende du CWG après avoir obtenu l’or en simple messieurs. Il s’agit de sa 3e médaille d’or des Jeux et de sa 4e au total. Sharath a remporté un total de 13 médailles aux Jeux du Commonwealth. Il a battu Liam Pitchford d’Angleterre en 5 matchs (11-13, 11-7, 11-2, 11-6, 11-8).

Plus tôt, Sathiyan Gnanasekaran avait obtenu le bronze en simple masculin, ce qui en faisait un 1 à 3 en simple masculin après avoir battu l’Anglais Paul Drinkhall lors d’une rencontre acharnée en 7 matchs (11-9, 11-3, 11-5, 8-11 , 9-11,10-12,11-9).

Dans l’une de ses pires performances ces derniers temps, l’équipe indienne de hockey masculin a subi une embarrassante raclée 0-7 aux mains des champions en titre, l’Australie, pour se contenter d’une médaille d’argent. L’Australie a époustouflé l’Inde avec sa vitesse fulgurante et ses attaques incessantes, étendant sa domination sur la scène CWG.

Depuis l’introduction du hockey aux Jeux en 1998, l’Australie s’est toujours hissée au sommet du podium. Il s’agit de la troisième défaite de l’Inde contre l’Australie dans une finale du CWG, après avoir perdu contre eux lors des éditions 2010 et 2014 des Jeux.

