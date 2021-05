PV Sindhu et Michelle Li nommées athlètes ambassadrices de la campagne «  Croyez au sport  » du CIO

La championne du monde et médaillée d’argent olympique PV Sindhu et la n ° 11 mondiale Michelle Li du Canada ont été nommées athlètes ambassadrices de la campagne «Croyez au sport» du Comité international olympique, a déclaré lundi la Fédération mondiale de badminton. Les deux hommes sont les ambassadeurs mondiaux de la campagne «Je suis badminton» de la BWF depuis avril de l’année dernière.

«C’est un honneur d’être nommé par le CIO en tant qu’ambassadeur. Je me tiens aux côtés de mes camarades sportifs dans la lutte contre toute forme de triche ou de manipulation de compétition. Ensemble, nous sommes plus forts « , a déclaré Sindhu dans un communiqué. Éloge du Sindhu, la secrétaire générale de l’Association indienne de badminton (BAI), Ajay Singhania, a déclaré: » C’est une reconnaissance de sa sincérité, de son fair-play et de son intégrité envers le jeu qu’elle a dédié et a joué à travers ses années sportives.

«Chez BAI, nous sommes extrêmement ravis et fiers de voir cet athlète champion est choisi pour cet honneur convoité sur la scène mondiale.» Dans le badminton, la manipulation ou le trucage de match, cela inclut influencer le parcours ou le résultat d’un match de badminton afin d’obtenir un « Nous voulons tous être sur la même ligne de départ. Il est si important d’être juste car c’est une représentation fidèle de votre capacité », a déclaré Li, champion des Jeux du Commonwealth 2014.

Dans le cadre de la campagne, Sindhu et Li s’engageront avec la communauté des athlètes de badminton par le biais de webinaires en ligne et de messages sur les réseaux sociaux pour mettre en évidence les risques encourus et les éduquer sur la meilleure façon de se protéger et de se protéger à la lumière des opportunités de manipuler leur compétition. «La manipulation de la concurrence est devenue une préoccupation de plus en plus mondiale et la protection des joueurs honnêtes est une priorité absolue pour la BWF», a déclaré le secrétaire général de la BWF, Thomas Lund.

«Avec la nomination par le CIO de deux de nos joueurs les plus populaires, Pusarla (Sindhu) et Li comme ambassadeurs, nous pensons que nous pouvons avoir un impact positif dans la lutte pour protéger l’intégrité dans le sport.» La campagne a été lancée en 2018 pour sensibiliser les athlètes, entraîneurs et officiels au sujet de la menace de manipulation de la compétition.

