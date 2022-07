PV Sindhu et Manpreet Singh dirigent l’Inde à la cérémonie d’ouverture des Jeux du Commonwealth de Birmingham

Le double médaillé olympique de badminton PV Sindhu et le capitaine de l’équipe indienne de hockey masculin Manpreet Singh ont mené l’Inde en tant que porte-drapeau du défilé des athlètes pour la cérémonie d’ouverture des Jeux du Commonwealth de Birmingham en 2022.

La cérémonie d’ouverture des 22e Jeux du Commonwealth s’est déroulée en grande pompe et devant environ 30 000 spectateurs, présentant le meilleur de Birmingham et de l’ensemble du Royaume-Uni.

Le batteur-percussionniste Abraham Paddy Tetteh a commencé les choses au stade Alexander, puis la chanteuse et compositrice classique indienne Ranjana Ghatak a pris la tête, la section destinée à mettre en valeur la diversité de la ville.

CWG 2022 – COUVERTURE COMPLÈTE | EN PROFONDEUR | FOCUS INDE | HORS TERRAIN | EN PHOTOS

La lauréate du prix Nobel de la paix Malala Yousafzai a accueilli les participants à Birmingham, où elle s’est réfugiée après avoir été abattue par les talibans au Pakistan.

“Ce soir, des équipes de 72 pays et territoires se joignent aux habitants de Birmingham pour célébrer l’amitié au-delà des frontières. Les jeunes athlètes qui concourront au cours des deux prochaines semaines représentent des millions de filles et de garçons à travers le Commonwealth. Notre espoir commun pour l’avenir, un avenir où chaque enfant pourra aller à l’école, où les femmes pourront participer pleinement à la société, où les familles pourront vivre en paix et dans la dignité. Au cours des prochaines semaines, alors que nous regardons des athlètes incroyables des Jeux du Commonwealth se rappeler que chaque enfant mérite la chance d’atteindre son plein potentiel et de poursuivre ses rêves les plus fous. C’est maintenant pour moi un honneur de vous souhaiter la bienvenue à Birmingham », a-t-elle déclaré.

A LIRE AUSSI | Jeux du Commonwealth 2022 : le programme complet de l’Inde à l’événement multi-nations

Les Jeux, qui devraient être l’événement sportif le plus important et le plus cher du Royaume-Uni depuis les Jeux olympiques de Londres en 2012, ont dû faire face à l’impact négatif de la pandémie de COVID-19.

Cela fait près de 10 ans jour pour jour depuis la cérémonie d’ouverture très acclamée des Jeux de Londres.

L’acte d’ouverture a marqué le début de 11 jours d’action sportive dans la ville, avec 19 événements sur 15 sites dans les West Midlands. Sept de ces événements seront disputés à Birmingham, la deuxième plus grande ville du Royaume-Uni avec une population de 1,15 million d’habitants.

A LIRE AUSSI | CWG 2022 : Liste complète des athlètes indiens qualifiés pour Birmingham

Plus de 5 000 athlètes de 72 pays participeront à 280 épreuves dans 19 sports.

Le Royaume-Uni accueille le méga événement pour la troisième fois au cours des 20 dernières années, la Fédération des Jeux du Commonwealth (CGF) étant incapable d’attirer de nouveaux soumissionnaires sur les 56 pays qui composent l’organisme sportif en raison de contraintes de coût.

Après avoir organisé les Jeux après le retrait de la ville sud-africaine de Durban en raison de contraintes financières, les organisateurs sont allés de l’avant sans aucun changement dans le calendrier initial à un moment où les Jeux olympiques de Tokyo 2020 et les Jeux asiatiques de cette année ont été reportés d’un an. à la COVID-19.

(Avec les contributions des agences)

Lisez tous les Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici