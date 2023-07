PV Sindhu et Kidambi Srikanth à la recherche du premier titre de la saison à l’Open de Corée

PV Sindhu et Kidambi Srikanth rechercheront la cohérence dans leur quête d’un premier titre de la saison lorsqu’ils commenceront leur campagne au tournoi Korea Open Super 500 mardi.

Un titre a échappé à Sindhu cette année avec plus de la moitié de la saison déjà terminée. Elle n’a pas été en mesure d’enchaîner une série de victoires en une semaine après son retour d’une longue mise à pied de cinq mois suite à une fracture de fatigue à la cheville.

La double médaillée olympique avait atteint la finale du Madrid Spain Masters, son meilleur résultat cette saison. Elle a montré des étincelles lorsqu’elle a atteint les demi-finales de l’Open du Canada, mais a fait une sortie en quart de finale lors de l’événement suivant après avoir été battue par la Chinoise Gao Fang Jie à l’US Open.

L’Indienne, numéro 12 mondiale, devra se remettre rapidement de sa défaite lorsqu’elle ouvrira sa campagne ici contre Pai Yu Po du Taipei chinois. Un résultat favorable l’opposera probablement à la championne olympique chinoise Chen Yu Fei.

Avec le nouvel entraîneur Muhammad Hafiz Hashim, ancien champion d’Angleterre, qui voyagera également avec elle cette semaine, Sindhu espère qu’elle trouvera rapidement sa place dans la période de qualification olympique qui se terminera en avril de l’année prochaine.

Srikanth, médaillé d’argent aux Championnats du monde 2021, a également soufflé le chaud et le froid, atteignant les quarts de finale des Masters d’Espagne, des Masters de Malaisie et de l’Open d’Indonésie.

L’ancien numéro un mondial espère faire bonne figure cette semaine lorsqu’il affrontera le Japonais Kento Momota après s’être entraîné avec son nouvel entraîneur Wiempie Mahardi d’Indonésie.

Alors que les titres échappaient à Sindhu et Srikanth, Lakshya Sen et HS Prannoy ont réussi à remporter les couronnes du Super 500 au Canada et en Malaisie cette année et le duo espère conserver sa forme.

Sen, entrant dans l’événement après une demi-finale à l’US Open, affrontera l’ancien numéro 2 mondial Anders Antonsen du Danemark lors de son premier tour, tandis que la cinquième tête de série Prannoy affrontera son compatriote indien Sameer Verma.

Tous les regards seront également tournés vers les champions de l’Open d’Indonésie Satwiksairaj Rankireddy et Chirag Shetty lorsqu’ils affronteront les Thaïlandais Supak Jomkoh et Kittinupong Kedren en double messieurs.

La troisième tête de série indienne, qui a également remporté le titre du Swiss Open Super 300, a été tout simplement sensationnelle cette saison et sera l’une des favorites pour décrocher un autre titre.

Le tirage au sort du simple messieurs comptera également le champion des Maîtres d’Orléans Priyanshu Rajawat, le champion national Mithun Manjunath et le vainqueur de l’Open d’Odisha 2022 Kiran George.

Alors que Rajawat devra faire face à un match de qualification, Mithun affrontera le Malaisien Ng Tze Yong et Kiran affrontera Wang Tzu Wei du Chinese Taipei.

En simple dames, Aakarshi Kashyap et Malvika Bansod affronteront respectivement la Chinoise Zhang Yi Man et la médaillée d’argent olympique Tai Tzu Ying.

Entre autres, la paire de doubles hommes de Krishna Prasad Garaga et Vishnuvardhan Goud Panjala, et MR Arjun et Dhruv Kapila sont également en mêlée.

Les médaillées de bronze des Jeux du Commonwealth Treesa Jolly et Gayatri Gopichand chercheront également une bonne sortie lorsqu’elles ouvriront leur campagne contre les sœurs bulgares Gabriela Stoeva et Stefani Stoeva.

Tanisha Crasto et Ashwini Ponnappa, ainsi que les sœurs Panda – Rutaparna et Swetaparna – espèrent également produire de bons résultats cette semaine.

N Sikki Reddy et Ashwini feront également équipe avec leurs partenaires respectifs Rohan Kapoor et B Sumeeth Reddy dans une compétition de double mixte.

