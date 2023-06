PV Sindhu et HS Prannoy font des préquartiers ; Treesa Jolly-Gayatri Gopichand tire sa révérence

PV Sindhu a retrouvé la forme, évinçant la favorite locale Gregoria Mariska Tunjung dans des matchs consécutifs lors du premier tour de l’événement Indonesia Open World Tour Super 1000, ici mardi.

La double médaillée olympique et ancienne championne du monde, qui a fait des sorties au premier tour des deux dernières épreuves, a mis 38 minutes pour l’emporter sur son récent ennemi juré d’Indonésie 21-19 21-15 et sceller une place avant les quarts de finale.

C’était également la première victoire de Sindhu contre Tunjung lors de ses trois derniers matchs, car elle avait perdu contre l’Indonésienne lors de la finale du Madrid Masters et de la demi-finale du Malaysian Masters plus tôt cette année.

Sindhu, qui a glissé au 13e rang mondial du classement, a surmonté un défi de taille lors du premier match lorsque le challenger local menait 9-7 avec une chute croisée.

Utilisant pleinement sa taille, Sindhu a pris la tête 11-10 après trois erreurs consécutives de Tunjung et a scellé le premier match.

Après un début énervé, Sindhu était en plein essor dans le deuxième match, forçant Tunjung à commettre de nombreuses erreurs alors que l’Indienne a finalement réussi à mettre fin à sa série de défaites et à étendre son bilan global en tête-à-tête à 8-2.

Sindhu fait maintenant face à une bataille encore plus difficile alors qu’elle affronte la troisième tête de série Tai Tzu Ying.

La star taïwanaise est sur une séquence de huit victoires consécutives contre l’Indien et mène au total 18-5 en tête-à-tête.

Ce fut également un départ gagnant pour le navetteur en forme HS Prannoy qui l’a emporté sur Kenta Nishimoto du Japon 21-16 21-14 en 50 minutes.

L’Indien, septième tête de série, qui a remporté le titre du Malaysia Masters Super 300 le mois dernier, affrontera ensuite NG Ka Long Angus de Hong Kong en huitièmes de finale.

Le duo de double féminin indien composé de Treesa Jolly et Gayatri Gopichand s’est écrasé au premier tour, descendant devant Rin Iwanaga et Kie Nakanishi du Japon.

Le duo médaillé de bronze des Jeux du Commonwealth a gaspillé son avance dans le match d’ouverture pour s’incliner 22-20 12-21 16-21 dans un combat d’une heure et 12 minutes.

Satwiksairaj Ranikreddy et Chirag Shetty, champion du CWG Birmingham 2022 et numéro 5 mondial en double masculin, commencent leur campagne contre Marcus Fernaldi Gideon et Kevin Sanjaya Sukamuljo d’Indonésie au premier tour.

