PV Sindhu et d’autres navettes indiennes cherchent à gagner le début de la saison 2023

Les navetteurs indiens viseront un début victorieux de la saison BWF World Tour 2023 avec l’Open de Malaisie, qui est passé de la catégorie BWF Super 750 à Super 1000, commence ici à l’Axiata Arena mardi.

Les joueurs indiens de badminton rejoindront des navetteurs vedettes du monde entier, dont le champion du monde Viktor Axelsen du Danemark, le malaisien Lee Zii Jia et le japonais Akane Yamaguchi, le coréen An Se Young dans le tournoi Super 1000.

PV Sindhu, qui revient après une longue pause pour blessure, devra faire face à un test sévère lors du match du premier tour alors qu’elle affrontera la championne olympique de Rio Carolina Marin d’Espagne.

L’as de la navette indienne a été vue pour la dernière fois en action aux Jeux du Commonwealth en août 2022, où elle a subi une fracture de stress à la cheville gauche. En conséquence, elle s’est retirée des championnats du monde et des finales du circuit mondial de l’année dernière.

L’Espagnole, qui a battu Sindhu lors de la finale des Jeux Olympiques de Rio 2016, mène 9-5 dans le record face à face sur son homologue indienne. Leur dernière rencontre remonte à 2021 lors de la finale de l’Open de Suisse où Marin est sorti vainqueur de matchs consécutifs.

Saina Nehwal, Malvika Bansod et Aakarshi Kashyap viseront également un début d’année en trombe à Kuala Lumpur dans la catégorie simple dames.

Nehwal affrontera le Chinois Han Yue, non classé, Aakarshi affrontera Hsu Wen-Chi de Taipei tandis que Malvika affrontera un adversaire plus coriace sous la forme de la deuxième tête de série An Se Young de Corée du Sud au premier tour.

En simple masculin, les meilleurs joueurs indiens – Lakshya Sen et HS Prannoy – s’affronteront pour une place en pré-quarts de finale. Le médaillé d’argent des championnats du monde 2021, Kidambi Srikanth, classé 13e au monde, affrontera le navetteur japonais, Kenta Nishimoto.

Chirag Shetty et Satwiksairaj Rankireddy, deux médaillés de bronze aux championnats du monde, mèneront le défi indien en double masculin et affronteront le duo coréen composé de Choi Sol Gyu et Kim Won Ho.

Si le duo indien vedette l’emporte dans les premiers tours, il se disputera un affrontement potentiel en quart de finale avec les médaillés de bronze olympiques de Tokyo et le duo malaisien champion du monde composé d’Aaron Chia et Soh Wooi Yik.

Une autre paire de doubles masculins composée de Krishna Prasad Garaga et Vishnuvardhan Goud Panjala affrontera la combinaison coréenne de Kang Min Hyuk et Seo Seung Jae lors de leur affrontement au premier tour.

En double féminin, les médaillées de bronze des Jeux du Commonwealth 2022 Treesa Jolly et Gayatri Gopichand affronteront Yeung Nga Ting et Yeung Pui Lam de Hong Kong tandis qu’Ashwini Bhat et Shikha Gautam affronteront les Thaïlandaises Supissara Paewsampran et Putita Supajirakul au premier tour.

Équipe d’Inde :

Simple messieurs : HS Prannoy, Lakshya Sen, Kidambi Srikanth

Simple dames : PV Sindhu, Saina Nehwal, Malvika Bansod, Aakarshi Kashyap

Double messieurs : Chirag Shetty/Satwiksairaj Rankireddy, Krishna Prasad Garaga/ Vishnuvardhan Goud Panjala

Double dames : Treesa Jolly/Gayatri Gopichand, Ashwini Bhat/Shikha Gautam,

