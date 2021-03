Birmingham: champion du monde PV Sindhu cherchera à ignorer sa démoralisation Défaite finale à l’Open de Suisse et profitez d’un terrain épuisé lorsqu’elle est le fer de lance du défi de l’Inde aux prestigieux championnats de badminton All England Open, qui commencent ici mercredi. Sindhu avait l’air d’une ombre pâle d’elle-même dans sa défaite contre Carolina Marin, tombant sans trop de combat alors qu’elle luttait pour contenir les erreurs.

La Caroline, triple championne du monde d’Espagne, a sorti du prestigieux tournoi en raison d’une blessure, ce qui enlève un peu de brillance à l’événement. Les navetteurs chinois, coréens et chinois du Taipei, qui ont décidé de ne pas participer à l’épreuve Super 1000 car elle ne fait pas partie de la période de qualification olympique de Tokyo, seront également absents de l’action.

Cela affecte la qualité de la compétition, mais offre également au contingent indien de 19 membres l’occasion d’approfondir le tirage au sort et de récupérer le trophée qui n’a été remporté que par deux Indiens jusqu’à présent – le légendaire Prakash Padukone (1980) et P Gopichand ( 2001). Alors que l’ancien numéro un mondial Saina Nehwal a eu une deuxième place en 2015, le meilleur résultat de Sindhu était une demi-finale en 2018, mais aucun des autres navetteurs indiens n’a été en mesure d’approfondir le tournoi jusqu’à présent.

La médaillée d’argent olympique Sindhu sera à nouveau l’une des meilleures prétendantes, mais Saina est loin de son meilleur avec seulement deux quarts de finale à montrer au cours des deux dernières années. Parmi les autres Indiens, l’ancien numéro un Kidambi Srikanth et le couple de jeunes hommes en double Satwiksairaj Rankireddy et Chirag Shetty, actuellement classés 10 au monde, ont réalisé une bonne course à l’Open de Suisse et chercheront à faire de leur mieux.

La cinquième tête de série, Sindhu, débutera sa campagne par un affrontement contre la Malaisie Soniia Cheah et devrait affronter la Japonaise Akane Yamaguchi en quarts de finale, à condition qu’elle remporte ses premiers tours. La médaillée de bronze aux Jeux olympiques de Londres, Saina, a attiré la septième tête de série en forme, Mia Blichfeldt, du Danemark, à son premier tour et pourrait rencontrer l’Écossaise Kristy Gilmour ensuite.

En simple masculin, Srikanth ouvrira contre Tommy Sugiarto, d’Indonésie, tandis que le médaillé de bronze aux championnats du monde B Sai Praneeth affrontera le Français Toma Junior Popov et affrontera probablement le deuxième favori Viktor Axelsen, qui a remporté les deux titres du Super 1000 en Thaïlande. et le Swiss Open. Le médaillé d’or des Jeux du Commonwealth, Parupalli Kashyap, affrontera le numéro un mondial du Japon Kento Momota, qui revient sur le circuit international après un horrible accident de voiture l’année dernière qui l’a vu subir une opération des yeux. Il a également été mis bas après avoir contracté le COVID-19.

Entre autres en mêlée, l’ancien joueur du top 10 HS Prannoy rencontrera le Malais Daren Liew, contre qui il avait perdu au Toyota Thailand Open en janvier. Sameer Verma affrontera le Brésilien Ygor Coelho au premier tour et pourrait affronter le troisième favori Anders Antonsen, du Danemark. Le jeune Lakshya Sen rencontrera le Thaïlandais Kantaphon Wangcharoen. En double masculin, Satwik et Chirag ouvriront contre Eloi Adam et Julien Maio de France, tandis que la paire de double mixte de Satwik et Ashwini Ponnappa affrontera le combo japonais de Yuki Kaneko et Misaki Matsutomo.

Les jeunes hommes du couple MR Arjun et Dhruv Kapila affronteront la paire malaisienne d’Ong Yew Sin et Teo Ee Yi. En double féminin, les médaillées de bronze des Jeux du Commonwealth Ashwini Ponnappa et N Sikki Reddy affronteront Benyapa Aimsaard et Nuntakarn Aimsaard, de Thaïlande.

Poorvisha Ram et Meghana J se battront contre le couple danois d’Alexandra Boje et Mette Poulsen et Ashwini Bhat et Shikha Gautam rencontreront les Anglaises Chloe Birch et Lauren Smith. En double mixte, Pranav Chopra et N Sikki Reddy chercheront à affronter Max Flynn et Jessica Pugh d’Angleterre, tandis que Dhruv Kapila et Meghana J affronteront Praveen Jordan et Melati Oktavianti d’Indonésie.

