PV Sindhu et Ashwini-Sikki remportent des victoires faciles pour passer aux pré-trimestres

PV Sindhu et la paire de double dames de Ashwini Ponnappa et N Sikki Reddy avancé au deuxième tour de Open de Suisse 2021 mercredi avec une victoire confortable. Sindhu a affronté le Turc Neslihan Yigit et a enregistré une victoire facile 21-16, 21-19 en 42 minutes. Ashwini-Sikki, quant à lui, a remporté une victoire de 21-5, 21-19 sur la paire allemande d’Annabella Jaeger et Stine Kuspert en seulement 33 minutes.

Auparavant, Ajay Jayaram avait également remporté une victoire consécutive contre le Thaïlandais Sitthikom Thammasin. Jayaram a battu Thammasin 21-12, 21-13 en seulement 35 minutes. Sindhu et Ashwini-Sikki ont rejoint Kidambi Srikanth, Sourabh Verma, Jayaram, Ashwini-Satwik et Satwik-Chirag au deuxième tour.

Lakshya Sen n’a pas pu montrer grand-chose lors de sa défaite 16-21, 12-21 contre le Danois Victor Svendsen. Svendsen a obtenu une victoire facile sur Lakshya en seulement 38 minutes.

Sindhu n’a jamais été vraiment menacée par son opposition mercredi même si la Turque a mis toutes ses forces pour offrir à Sindhu une bonne compétition. Sindhu est restée maître de la procédure dès le début, mais elle a été frustrée par Yigit à quelques reprises.

Sur le papier, Sindhu aurait dû épater la Turque, mais sa résilience et sa capacité à lui apporter un match défensif signifiaient que l’Indienne devait travailler dur pour obtenir les points.

Cependant, Yigit n’était sûrement pas à la hauteur des capacités de Sindhu et l’Indien a croisé la victoire.

Plus tôt dans la journée, une paire de doubles hommes indiens Satwiksairaj Rankireddy et Chirag Shetty a avancé au deuxième tour avec une victoire délicate de trois matchs contre le duo écossais Christopher Grimle-Matthew Grimle. Les secondes têtes de série ont remporté 21-18, 19-21, 21-16 en une heure et neuf minutes. Avec Satwik-Chirag, Sourabh Verma s’est également qualifiée pour le deuxième tour tandis que HS Prannoy a été éliminé.

Sourabh a battu le Suisse Christian Kirchmayr 21-19, 21-18 en 43 minutes. Il affrontera la huitième tête de série et championne du monde junior Kunlavut Vitidsarn de Thaïlande. Prannoy s’est retiré du tournoi après avoir perdu son match du premier tour contre le Néerlandais Mark Caljouw 19-21, 21-9, 17-21 en une heure et deux minutes.

Lakshya, Prannoy, Sameer Verma et le duo de double mixte de Pranaav Jerry Chopra et N Sikki Reddy figuraient dans la liste des Indiens éliminés.

Mardi, Ashwini Ponnappa-Satwik a réussi un énorme bouleversement contre les deuxièmes têtes de série indonésiennes Hafiz Faizal et Gloria Emanuelle Widjaja alors qu’elles se sont inscrites en 38 minutes 21-18, 21-10 pour se qualifier pour le deuxième tour du tournoi.

Plus tard dans la journée, Saina Nehwal, Lakshya Sen, Parupalli Kashyap, Sai Praneeth et le couple de double masculin MR Arjun-Dhruv Kapila seront en action.