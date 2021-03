PV Sindhu et Ajay Jayaram entrent en quarts de finale

Navettes indiennes PV Sindhu, Kidambi Srikanth et Ajay Jayaram ont passé une bonne journée au pouvoir en se qualifiant pour les quarts de finale de la compétition en simple au tournoi de badminton Swiss Open Super 300 ici jeudi. La paire indienne de double mixte composée de Satwiksairaj Rankireddy et Ashwini Ponnappa s’est également qualifiée pour les quarts de finale, poursuivant ainsi leur récente bonne course en badminton international.

La championne du monde PV Sindhu n’a pratiquement pas sué, battant l’Américaine Iris Wang 21-13 21-14 en simple féminin, tandis que l’ancienne n ° 1 mondiale Srikanth a décroché une victoire de 21-10 14-21 21-14 sur le n ° 50 mondial Thomas Rouxel de France et Jayaram ont remporté un match acharné 21-18 17-21 21-13 contre Dane Rasmus Gemke, troisième tête de série, lors de leurs matches de deuxième tour respectifs en simple masculin.

Satwik et Ashwini, qui ont atteint les demi-finales au Toyota Thailand Open Super 1000 en janvier, ont battu la combinaison indonésienne de Rinov Rivaldy et Pitha Haningtyas Mentari 21-18 21-16 dans un match de double mixte au deuxième tour.

Alors que la deuxième tête de série, Sindhu, rencontre ensuite le Thai Busanan Ongbamrungphan, cinquième tête de série, tandis que la quatrième tête de série Srikanth, qui avait remporté le titre en 2015, affrontera le Thai Kantaphon Wangcharoen, sixième tête de série, et Jayaram affrontera un autre Thai Kunlavut Vitidsarn, huitième tête de série, dans le huitième étape.

Satwik et Ashwini rencontreront le vainqueur du match entre les Malaisiens 5e têtes de série Tan Kian Meng et Lai Pei Jing et les Allemands Jones Ralfy Jansen et Kilasu Ostermeyer. Cependant, Sourabh Verma a perdu 17-21 14-21 contre Thai Kunlavut Vitidsarn, huitième tête de série, pour se retirer du simple masculin.

Plus tôt, l’ancienne championne à deux reprises Saina Nehwal s’est retirée du tournoi après une défaite acharnée au premier tour du premier tour du simple féminin mercredi soir.

Le médaillé de bronze olympique de Londres s’est battu pendant 58 minutes avant de s’incliner 16-21 21-17 21-23 face à Phittayaporn Chaiwan, de Thaïlande. Le mari de Saina et compagnon de navette Parupalli Kashyap a également perdu 15-21 10-21 contre l’Espagnol Pablo Abian, tandis que le jeune Lakshya Sen a perdu 16-21 12-21 contre Victor Svendsen au premier tour du simple masculin. Le double masculin de MR Arjun et Dhruv Kapila a perdu 16-21 18-21 contre les septièmes favoris Vladimir Ivanov et Ivan Sozonov, de Russie.