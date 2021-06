PV Sindhu envoie un message sincère à Carolina Marin, blessée

PV Sindhu a envoyé mercredi un message sincère à son grand rival et médaillé d’or aux Jeux olympiques de Rio 2016, l’Espagne Caroline Marin, qui s’est retiré des Jeux olympiques de Tokyo en raison d’une blessure.

Carolina, 27 ans, s’est déchiré le ménisque et les ligaments croisés antérieurs de son genou gauche, ce qui nécessiterait une intervention chirurgicale.

Sindhu, dans une vidéo d’une minute publiée sur Twitter, a déclaré: «Bonjour Carolina, c’est PV. Je suis vraiment désolé d’entendre parler de votre blessure et j’espère que vous vous rétablirez bientôt et que vous reviendrez plus fort. Je me souviens des derniers Jeux Olympiques où nous jouions en finale ; c’était vraiment bien de rivaliser avec toi.

« Alors, ça va encore me manquer et tu vas me manquer en te voyant sur le court. Donc, en espérant que vous vous rétablissiez bientôt et que vous me manquerez aux Jeux olympiques, mais j’espère que nous nous affronterons bientôt. Revenez vite et récupérez vite. Beaucoup d’amour », a déclaré l’ancien champion du monde Sindhu, qui est en lice pour une médaille à Tokyo.

Carolina, qui a également remporté les Championnats du monde à trois reprises et est actuellement classée quatrième au monde, s’était blessée à l’entraînement vendredi dernier.

La Caroline avait battu Sindhu lors de la finale olympique de Rio, poussant l’Indienne à se contenter de l’argent.

Carolina était l’un des meilleurs espoirs de médaille de l’Espagne à Tokyo après avoir commencé l’année avec deux victoires en Super 1000 en Thaïlande, ainsi que des triomphes en Super 300 en Suisse et aux Championnats d’Europe à Kiev.

