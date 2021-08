PV Sindhu, double médaillé olympique, arrive à Hyderabad pour un accueil enthousiaste

La navette vedette PV Sindhu, la seule femme indienne à avoir remporté deux médailles olympiques, est arrivée mercredi à Hyderabad et a été chaleureusement accueillie par le gouvernement de Telangana. Le ministre des Sports de Telangana, V. Srinivas Goud, et d’autres responsables ont chaleureusement accueilli la médaillée de bronze de Tokyo 2020 à son retour dans sa ville natale. Elle avait remporté l’argent aux derniers Jeux olympiques. Accompagnée de ses parents et de l’entraîneur coréen Park Tae-sang, Sindhu a rejoint Hyderabad depuis New Delhi, où elle avait atterri mardi. Dès qu’elle est sortie du terminal passagers de l’aéroport international Rajiv Gandhi, ses parents, amis et sympathisants l’ont saluée.

Arborant son sourire caractéristique et affichant fièrement la médaille olympique, Sindhu a posé pour des dizaines de journalistes photo et vidéo.

La championne du monde en titre Sindhu, qui avait remporté une médaille d’argent aux Jeux de Rio il y a cinq ans, a déclaré aux journalistes qu’elle était très heureuse d’avoir remporté une autre médaille olympique.

« Je continuerai à travailler dur dans les prochains jours pour gagner plus de prix et de récompenses », a-t-elle déclaré.

Le navetteur a remercié le gouvernement de l’État et toutes les autorités concernées de lui avoir apporté toute leur aide.

Le joueur de 26 ans a remporté la médaille de bronze dimanche en battant le Chinois He Bing Jiao. Avec cela, Sindhu n’est devenue que la deuxième athlète indienne et la première femme du pays à remporter deux médailles olympiques.

Le ministre a félicité Sindhu, son entraîneur et ses parents. Il a dit qu’elle avait apporté des lauriers dans les États Telugu et dans le pays.

Srinivas Goud a déclaré que les gens étaient fiers de la réussite de Sidhu. Il a respiré la confiance qu’elle remportera la médaille d’or aux prochains Jeux olympiques.

Le ministre a déclaré que le gouvernement de l’État encourageait les sportifs. Il a déclaré que le gouvernement publierait bientôt une nouvelle politique sportive, fournissant toute l’aide et les encouragements aux sportifs.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici