PV Sindhu déclare que la défaite en quart de finale de l’US Open a laissé « un impact émotionnel important »

PV Sindhu s’est rendue sur les réseaux sociaux pour dire que sa défaite en quart de finale contre Gao Fang Jie à l’US Open avait eu un effet émotionnel profond sur elle, en particulier à la lumière de l’année difficile et exigeante qu’elle a vécue.

Sindhu a subi une défaite contrariée contre le Chinois Fang Jie lors de matchs consécutifs 20-22, 13-21 lors du tournoi Super 300 vendredi à Council Bluffs, aux États-Unis.

S’adressant à Instagram, Sindhu a félicité Fang Jie pour sa performance en quart de finale en disant que la Chinoise, qu’elle a battue en quart de finale de l’Open du Canada plus tôt ce mois-ci, l’a surpassée cette fois en utilisant efficacement ses faiblesses.

« Mon voyage à l’US Open s’est terminé en quart de finale, où j’ai affronté le talentueux Gao Fang Jie. Bien qu’elle l’ait déjà battue au Canada, elle m’a surpassé en deux sets cette fois, utilisant efficacement mes faiblesses. Je dois la féliciter d’avoir été parfaitement préparée et d’avoir livré une performance impressionnante. La prochaine fois que je t’affronterai, Gao, ça devrait être une bataille », a écrit Sindhu dans un post Instagram.

« Cette perte a laissé un impact émotionnel important sur moi, surtout compte tenu de l’année difficile et exigeante que j’ai eue. C’est décourageant de vivre une défaite décevante après chaque tournoi réussi. Cependant, je suis déterminée à canaliser mes émotions pour redoubler d’efforts et rendre le reste de l’année vraiment remarquable », a-t-elle ajouté.

Sindhu a félicité Lakshya Sen, affirmant que regarder ses performances impressionnantes était véritablement inspirant. Sen a cependant perdu le futur champion, Li Shi Feng, en demi-finale.

« Je veux exprimer mon véritable bonheur pour Lakshya, qui a été exceptionnellement performant malgré les difficultés auxquelles il a été confronté. Être témoin de ses solides performances a été vraiment inspirant », a-t-elle déclaré.

Sindhu n’a pas été à son meilleur au cours de la saison 2023 car elle a subi cinq départs au premier tour et deux départs en huitièmes de finale. Elle n’a disputé qu’une seule finale et deux demi-finales dans les 11 tournois auxquels elle a participé jusqu’à présent cette année.

« En regardant vers l’avenir, j’attends avec impatience les compétitions à venir en Corée et au Japon. Je continuerai à aller de l’avant, poussé par le soutien indéfectible et les encouragements des fans indiens partout où je vais. Votre soutien signifie le monde pour moi, et j’en suis profondément reconnaissant », a conclu Sindhu.

