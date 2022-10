PV Sindhu de retour dans le Top 5, HS Prannoy passe à la 12e place du dernier classement BWF

Le double médaillé olympique PV Sindhu et le vainqueur de la Coupe Thomas HS Prannoy ont gagné une place chacun pour atteindre les 5e et 12e positions des classements mondiaux du simple féminin et masculin publiés mardi.

Sindhu, qui n’a disputé aucun tournoi depuis sa médaille d’or aux Jeux du Commonwealth en août en raison d’une blessure à la cheville, possède 87218 points en 26 tournois.

C’est après trois ans que Sindhu, ancien numéro un mondial. 2, a retrouvé sa place dans le top 5. L’ancienne championne du monde d’Hyderabad a repris son entraînement lundi après s’être remise de sa blessure.

En simple masculin, Prannoy a poursuivi son ascension après une arrivée en quart de finale à l’Open du Danemark Super 750. Le joueur de 30 ans, qui est classé numéro un au classement Race to Guangzhou, a 64 330 points en 26 tournois.

Le champion CWG Lakshya Sen et le médaillé de bronze CWG Kidambi Srikanth sont statiques aux numéros 8 et 11.

Satwiksairaj Rankireddy et Chirag Shetty, qui ont également décroché une première médaille d’or à Birmingham, ont également conservé leur huitième place en double messieurs.

La paire de MR Arjun et Dhruv Kapila a bondi de deux places pour s’emparer de la 19e place.

La paire de double féminin de Treesa Jolly et Gayatri Gopichand et la paire de double mixte d’Ishaan Bhatnagar et Tanisha Crasto ont atteint un nouveau classement en carrière de 27 et 29 respectivement.

Cependant, la combinaison de double féminin d’Ashwini Ponappa et de N Sikki Reddy a chuté à la 24e place, tandis que la double médaillée d’or du CWG Saina Nehwal a glissé une place à la 33e place au classement du simple féminin.

