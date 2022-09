PV Sindhu blessé assistera à la cérémonie d’ouverture malgré son retrait de l’événement de badminton

Le double médaillé des Jeux olympiques PV Sindhu assistera à la cérémonie d’ouverture des 36e Jeux nationaux à Ahmedabad le 29 septembre, malgré son retrait des Jeux en raison d’une blessure.

“C’est dommage que je ne participe pas aux Jeux à cause de ma blessure. Si j’avais été en forme, j’aurais certainement représenté mon État (Telangana) », a déclaré Sindhu, cité par le comité d’organisation des Jeux dans un communiqué publié samedi.

« Les Jeux nationaux sont une excellente occasion pour tous les athlètes et tous ceux à qui j’ai parlé en sont ravis. Je suis sûre que les matchs de badminton seront très excitants », a-t-elle déclaré.

Sindhu, qui est sur le chemin de la guérison après s’être blessé à la cheville lors des Jeux du Commonwealth à Birmingham en août, sera cependant en personne au Gujarat pour la cérémonie d’ouverture le 29 septembre avec d’autres méga stars du sport. L’action de badminton commence à Surat le 2 octobre.

Gagnante de l’argent aux Jeux de Rio 2016 et du bronze aux Jeux olympiques de Tokyo l’année dernière, Sindhu a déclaré qu’elle avait décidé de se retirer des Jeux pour prendre soin de sa santé avant les Jeux asiatiques et la période de qualification olympique l’année prochaine. “Il est important que je prenne soin de moi et que je me concentre sur les défis à venir en 2023 (Jeux asiatiques) et 2024 (JO de Paris)”, a-t-elle expliqué.

Le père de Sindhu, PV Ramana, lui-même international de volley-ball, a déclaré qu’il était regrettable qu’elle ne puisse pas participer aux Jeux nationaux. « Elle avait très envie de concourir. Malheureusement, elle ne peut pas le faire car son prochain examen avec les médecins et l’IRM aura lieu la première semaine d’octobre », a-t-il déclaré dans le communiqué.

La blessure à la cheville gauche a été décrite comme une fracture de fatigue. Le protocole de traitement s’articule autour de l’octroi du repose-cheville. « Je ferai partie de son programme de réadaptation. Ayant été joueur de volley-ball, je sais ce que c’est que de faire des atterrissages lourds. Je transmettrai mon expérience à Sindhu une fois qu’elle aura repris l’entraînement », a déclaré Ramana.

Peu de gens savaient que Sindhu avait été blessé à Birmingham. “Elle n’a pas parlé de la blessure et a utilisé un traitement conservateur pour continuer à jouer aux Jeux du Commonwealth. Cela comprenait le givrage, le cerclage de la zone sur les conseils de son entraîneur, des physios et des médecins », a déclaré Ramana.

Sindhu n’a pas pu participer au championnat du monde au Japon récemment car elle se reposait. Selon sa dernière consultation avec des experts en orthopédie à Hyderabad, on lui a en outre conseillé de se reposer.

