La star indienne PV Sindhu a montré un aperçu d’elle-même, proposant un match compact pour se qualifier pour les demi-finales du tournoi Denmark Open Super 750 avec une victoire confortable contre la numéro 19 mondiale Supanida Katethong à Odense vendredi.

La double médaillée olympique, qui a traversé une phase sans victoire cette saison, a fait preuve de compétences de récupération immaculées et d’un jeu au filet exemplaire pour surpasser Katethong 21-19, 21-12 en 47 minutes et se qualifier pour une deuxième demi-finale en deux semaines.

Elle avait atteint les demi-finales de l’Arctic Open Super 500 la semaine dernière en Finlande.

Sindhu affrontera ensuite soit la triple championne du monde espagnole Carolina Marin, soit le médaillé d’argent des Jeux olympiques de Tokyo Tai Tzu Ying du Chinese Taipei.

La navigation n’a pas été tout à fait fluide pour Sindhu dans ce tournoi puisqu’il lui a fallu trois matchs pour se débarrasser de ses adversaires – la 28e mondiale Kristy Gilmour et la 7e mondiale Gregoria Mariska Tunjung lors des deux premiers tours.

À l’approche de ce match, l’Indienne bénéficiait d’une fiche de 3-2 contre la Thaïlandaise, mais les doubles défaites aux éditions India Open 2022 et 2023 nuiraient toujours à Sindhu, car elles se déroulaient devant son public.

Mais vendredi, la joueuse de 28 ans a quelque peu effacé ces souvenirs en rivalisant avec son adversaire techniquement solide dans tous les domaines et en réussissant à limiter ses erreurs pour s’imposer.

Katethong a essayé de faire bouger Sindhu sur le terrain en la poussant vers l’arrière, puis en l’attirant vers le filet. Mais Sindhu était partant et a continué pendant les rallyes rapides. Elle a joué quelques coups droits croisés avec un bon effet.

L’Indienne a raté quelques points en raison d’une erreur de jugement au niveau de la ligne arrière, mais cela n’a pas d’importance puisqu’elle a pris une avance de 11-8 grâce à un smash croisé.

Après le changement de côté, les Thaïlandais ont commis plusieurs erreurs sur le parvis pour permettre à Sindhu de dominer les débats. L’Indien menait 19-12 en un tournemain.

Le Thaïlandais a joué quelques tirs précis sur les lignes pour menacer la suprématie de Sindhu. L’Indien s’est également rendu coupable de fautes directes alors que Katethong revenait à 17-19.

Cependant, l’Indien a écrasé la relance avec un retour sur la ligne pour récupérer trois points de jeu et a scellé le match d’ouverture après que Katethong ait fait flotter un large champ croisé.

Dans le deuxième match, Katethong a eu du mal avec sa longueur et a pulvérisé la navette longuement et largement alors que Sindhu menait 5-1. Deux retours précis et un accord net chanceux ont aidé Katethong à égaliser à 5-5.

Sindhu a cependant réussi à prendre une avance de 9-6. Le Thaïlandais a semblé accélérer le rythme et a porté le score à 8-9 après avoir déclenché un smash direct. Katethong a bien préparé les points mais a échoué dans son exécution alors que Sindhu menait à nouveau 11-9.

L’Hyderabadi avait l’air plus agressive car elle avait toutes les réponses aux questions que son adversaire lui posait. Elle a mélangé ses demi-smashs, drives et drops pour continuer à accumuler des points alors que Katethong tombait dans une réserve d’erreurs, en particulier dans sa quête pour atteindre les lignes.

Le résultat était que l’Indien menait 16-10. Alors que les Thaïlandais étaient à nouveau longs, Sindhu est passé à 18-11. Elle a réalisé un coup droit croisé pour récolter un autre point et a rapidement saisi huit balles de match.

Sindhu l’a scellé confortablement avec un autre smash cross-court de marque.

