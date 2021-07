PV Sindhu, B Sai Praneeth obtiennent des tirages faciles ; Tâche difficile pour Chirag-Satwik

Les champions du monde en titre PV Sindhu et B Sai Praneeth ont obtenu des sorties faciles en phase de groupes lors du tirage au sort du badminton dévoilé jeudi pour les Jeux olympiques de Tokyo qui débutent le 23 juillet.

Alors que Sindhu, médaillée d’argent aux Jeux de Rio, a été classée sixième tête de série et tirée au sort dans le groupe J en simple féminin, Praneeth a été classée 13e dans le groupe D en simple masculin.

Chirag Shetty et Satwiksairaj Rankireddy, n°10 mondial du double masculin, concourront dans le groupe A.

Sindhu affrontera le 34e numéro mondial de Hong Kong Cheung Ngan Yi et l’Israélienne Ksenia Polikarpova, 58e, dans les phases de championnat et devrait affronter la 14e tête de série danoise Mia Blichfeldt en pré-quart de finale.

Praneeth, quant à lui, devra dépasser le numéro 29 mondial Mark Caljouw des Pays-Bas et l’Israélien Misha Zilberman, classé 47e.

Le joueur de 28 ans originaire d’Hyderabad affrontera le vainqueur du groupe C s’il est en tête du groupe.

Chirag et Satwiksairaj, cependant, se sont vu attribuer un tirage difficile qui a été annoncé par la BWF jeudi.

Le duo indien devra affronter les têtes de série indonésiennes Kevin Sanjaya Sukamuljo et Marcus Fernaldi Gideon, le numéro 3 mondial du Taipei chinois Lee yang et Wang Chi Lin et le duo anglais Ben Lane et Sean Vendy, classé 18e.

En double, les deux meilleures équipes du groupe se qualifient pour les quarts de finale.

Chirag et Satwik rencontreront les finalistes du groupe D, qui ont les deuxièmes têtes de série Mohammad Ahsan et Hendra Setiawan, s’ils dominent le groupe A, tandis qu’une deuxième place les verra affronter les vainqueurs du groupe B, où les favoris à domicile Hiroyuki Endo et Yuta Watanabe ont été tirés au sort.

Dans la compétition en simple, le meilleur joueur de chaque groupe se qualifiera pour les huitièmes de finale.

En simple dames, Tai Tzu Ying du Chinese Taipei devra repousser les challengers de groupe Thuy Linh Nguyen (Vietnam), Qi Xuefei (France) et Sabrina Jaquet (Suisse), le vainqueur du groupe devant bénéficier d’un laissez-passer au premier tour de la tirage au sort.

Tai est dans le même quart que la cinquième tête de série Ratchanok Intanon et la 14e tête de série Gregoria Mariska Tunjung.

L’Egyptienne Doha Hany, la seule joueuse à concourir dans trois catégories, est tirée au sort avec la tête de série Chen Yu Fei et la Turque Neslihan Yigit dans le groupe A en simple féminin.

Parmi les meilleurs joueurs masculins en simple, le médaillé de bronze olympique Viktor Axelsen, l’ancien champion All England Shi Yu Qi et le médaillé d’or des Jeux asiatiques Jonatan Christie seront dans le même quart du tirage au sort s’ils dominent leur groupe selon le classement.

Le champion olympique en titre Chen Long, dont les coéquipiers sont l’Espagnol Pablo Abian et l’Estonien Raul Must, affrontera le champion All England Lee Zii Jia au premier tour à élimination directe.

