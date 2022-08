PV Sindhu après avoir décroché l’or du CWG

Le bronze à Glasgow en 2014, l’argent à Gold Coast en 2018 et l’or à Birmingham en 2022, PV Sindhu a enfin réalisé ce qu’elle rêvait aux Jeux du Commonwealth.

Mais le métal jaune n’a pas été facile pour Sindhu. Il lui a fallu trois tentatives, 13 ans de labeur et de nombreux sacrifices pour remporter le premier prix de l’événement multisports.

Sindhu avait remporté une médaille d’or dans l’épreuve par équipes mixtes au CWG en 2018, mais cela lui échappe en simple depuis ses débuts aux Jeux.

GTC 2022 – COUVERTURE TOTALE | EN PROFONDEUR | CENTRE SUR L’INDE | HORS DU TERRAIN | EN PHOTOS | DÉCOMPTE DES MÉDAILLES

Mais lundi, la numéro sept mondiale a dominé la 13e mondiale Michelle Li du Canada 21-15, 21-13 devant une foule bondée à l’aréna NEC pour réaliser son rêve de longue date.

« J’attends cette (or) depuis longtemps maintenant. Bien sûr, je suis super content. « Je l’ai enfin fait. Dès le premier jour, il était important de garder mon rythme élevé et d’être confiant que je peux le faire », a déclaré un Sindhu ravi après avoir remporté la plus haute distinction.

« Nous avons attendu quatre ans maintenant et nous sommes enfin là. Les Jeux du Commonwealth ont été vraiment bons pour moi, c’était un bon tournoi.

Contrairement au score final, Sindhu a déclaré que vaincre Li n’était pas une tâche facile.

« C’était très important d’être très concentré et dans le rythme. Nous connaissons le jeu de l’autre. Il n’y a pas de points faciles, donc même si j’étais en tête, je me suis assuré d’être très concentré.

La double médaillée olympique a déclaré qu’elle ferait maintenant une courte pause pour se ressourcer avant son prochain objectif – les Championnats du monde – qui se tiendra à Tokyo du 21 au 28 août.

« J’ai les championnats du monde bientôt, alors j’espère que ce sera le meilleur là-bas. Je dois profiter de ce moment, faire une petite pause et revenir plus fort », a déclaré Sindhu.

Sindhu a déclaré qu’elle était impatiente de rentrer chez elle et de célébrer son succès avec ses parents.

«Certainement, je vais célébrer. Nous sortirons simplement en équipe ou quelque chose comme ça. Je vais retourner en Inde et fêter ça avec les membres de ma famille.

« Bientôt, nous allons rentrer à la maison et je vais fêter ça avec mes parents. Ils m’ont vraiment soutenu et ils sont là-bas pour regarder le match. Cela signifiera vraiment que le monde les rencontrera, c’est aussi leur travail acharné et leur dévouement », a-t-elle déclaré.

Lakshya Sen, qui a remporté la médaille d’or du simple messieurs, a classé la médaille CWG comme l’une des « meilleures » de sa courte carrière internationale jusqu’à présent.

“Chacun d’entre eux a sa propre importance, mais celui-ci est l’un des meilleurs”, a déclaré Sen, qui a une médaille de bronze aux Championnats du monde et une médaille d’or aux Jeux olympiques de la jeunesse à son chat.

Sen a jeté sa raquette dans la foule après avoir remporté l’or et il a dit que ce n’était qu’une réaction instantanée.

“Je ne l’avais pas vraiment bien planifié, tout venait juste à moi, je l’ai juste fait.”

Le navetteur de 20 ans d’Almora a perdu le premier match avant de réussir son acte pour sortir vainqueur 19-21, 21-9, 21-16 contre le Malaisien Ng Tze Young.

« La longueur n’était pas très bonne dans le premier match. Dans le deuxième jeu, j’ai obtenu une bonne longueur et j’ai essayé de jouer plus librement. Ça a marché. Le troisième match visait à garder les nerfs et à maintenir cette avance de trois points tout le temps », a déclaré Sen.

“Il (Young) a remporté le premier set et il avait l’avantage ou le luxe de ne pas jouer ce deuxième set et de se concentrer sur le troisième jeu s’il n’allait pas si bien.

«Je me suis juste concentré sur le fait de prendre la tête et de garder la tête. Quand je l’ai eu, je me suis dit : “maintenant, je ne dois pas lui donner de points faciles”, et au fur et à mesure que l’avance augmentait, il a abandonné les points et cela m’a donné beaucoup de confiance », a-t-il déclaré.

« Les cinq, six premiers points étaient très importants. Puis il a juste abandonné, il essayait de conserver son énergie pour le troisième jeu parce que je ne pense pas qu’il puisse voir une lumière au bout du tunnel pour le deuxième set. Puis il est revenu très motivé pour le troisième set.

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici