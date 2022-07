PV Sindhu affronte Saena Kawakami

Lire la suite

Le numéro 7 mondial Sindhu est revenu par derrière pour battre le numéro 19 mondial Han Yue 17-21, 21-11, 21-19 en quarts de finale, qui a duré une heure et 2 minutes. Avec cette victoire, elle a organisé un affrontement en demi-finale contre la Japonaise Saena Kawakami, qui a bouleversé le navetteur thaïlandais Pornpawee Chochuwong lors de son huitième de finale.

La navetteuse indienne a pris un départ lent et a traîné son adversaire chinoise 14-11 avant de marquer quatre points consécutifs pour prendre la tête. Han Yue, cependant, a continué à troubler Sindhu avec ses touches habiles et a remporté le premier match.

Le deuxième match a également commencé comme une affaire serrée avec Sindhu passant à l’offensive mais Han Yue restant sur ses talons. Mais avec le score de 14-11, le double médaillé olympique a intensifié et a pris les sept points suivants pour forcer un décideur.

Dans le troisième match très important, Han Yue a pris une avance de 14-9 et a mis l’as indien sur le pied arrière. L’as indien, cependant, a creusé profondément et a renversé les rôles avec une rafale de sept points et a procédé à la conclusion du match.

Cependant, la médaillée de bronze de Londres 2012, Saina, n’a pas réussi à rejoindre Sindhu en demi-finale après s’être inclinée 13-21, 21-15, 20-21 face à la Japonaise Aya Ohori dans un match serré. Saina, 32 ans, a concédé une avance de 19-16 dans le décideur pour se retirer du tournoi BWF Super 500.

En simple messieurs, HS Prannoy, en pleine forme, a remporté le premier match contre le Japonais Kodai Naraoka, mais n’a pas réussi à faire valoir l’avantage puisqu’il a perdu 12-21, 21-14, 21-18, en un peu plus d’une heure.

Pendant ce temps, la campagne du double masculin MR Arjun et Dhruv Kapila pour l’Open de Singapour 2022 s’est également terminée après avoir perdu leur huit derniers affrontements 10-21 21-18 21-17 contre les deuxièmes têtes de série indonésiennes Mohammad Ahsan et Hendra Setiawan.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles, regardez les meilleures vidéos et la télévision en direct ici.