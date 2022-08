PV Sindhu à un pas de remporter la première médaille d’or, Lakshya Sen Too atteint la finale en simple

Le double médaillé olympique PV Sindhu est resté sur la bonne voie pour une médaille d’or insaisissable tandis que Lakshya Sen a retrouvé son rythme juste à temps pour participer à sa première finale aux Jeux du Commonwealth de Birmingham 2022 dimanche. Sindhu a profité de sa supériorité technique supérieure pour déjouer Yeo Jia Min de Singapour 21-19 21-17 dans un concours de 49 minutes pour atteindre sa deuxième finale consécutive. L’Indienne l’avait également battue dans l’épreuve par équipe.

Dans le match suivant, le numéro 10 mondial Sen a perdu son chemin après un départ dominant contre Jia Heng Teh, classé 87e, de Singapour. Sen a cependant récupéré pour remporter une victoire de 21-10, 18-21, 21-16 en demi-finale du simple messieurs. Satwik Sairaj Rankireddy et Chirag Shetty ont assuré un troisième match pour la médaille d’or à l’Inde lundi en battant les Malaisiens Chen Peng Soon et Tian Kian Men 21-6, 21-15 pour atteindre la finale du double messieurs. Le duo de numéro 7 mondial était trop bon pour les Malaisiens.

Cela aurait pu être une finale masculine entièrement indienne, mais Kidambi Srikanth, sujet aux erreurs, a gaspillé un avantage de premier match pour perdre contre Tze Yong Ng, de Malaisie, 21-13, 19-21, 21-10. Le numéro 42 mondial Tze avait choqué le champion du monde en titre Yew Kean Loh de Singapour en quart de finale. Après avoir remporté le match d’ouverture, le 13e classé Srikanth a fait trop de fautes directes pour descendre en demi-finale. De 4-4 dans le décideur, les erreurs ont plu de la raquette de Srikanth, le laissant frustré sur le court. Alors que la Malaisienne menait 17-9, il n’y avait aucun point de retour pour l’Indien qui a inscrit un coup droit sur une balle de match.

La médaillée d’argent de la dernière édition se battra désormais pour la médaille de bronze, tout comme la paire indienne de double féminin Treesa Jolly et Gayatri Gopichane qui a perdu contre la combinaison malaisienne chevronnée de Thinnah Muralitharan et Pearly Koon Le Tan en demi-finale en matchs consécutifs. Lors de la première demi-finale du simple masculin, Sen a été étiré par son adversaire singapourien. Il s’est appuyé sur une attaque implacable pour mettre son adversaire singapourien sur le pied arrière et il a pu le faire lors du premier match. Quelques coups droits sur la droite du Singapourien l’ont aidé à prendre une avance de 1-0 dans le match.

L’élan s’est déplacé vers Jia dans le deuxième match alors qu’il ralentissait le rythme du match. Un tir amorti suivi d’un vainqueur du revers a porté le score à 8-8 avant que Jia n’entre dans l’intervalle avec un avantage de 9-11. Une série d’erreurs directes de Sen a vu Jia prendre les cinq points suivants pour porter le score à 9-16. Sen a essayé de s’accrocher au jeu, mais après que le Singapourien ait pris une pause pour changer de chaussure à 15-18, il a pu égaliser le match lorsque Sen a frappé un long coup droit.

Sen a construit une avance de 11-7 dans le décideur bien que Jia ait fait travailler dur l’Indien pour chaque point. Le Singapourien a également reçu un dernier avertissement pour retard entre les points. Sen a obtenu quatre points et a converti le premier avec un amorti habile qui a mis en place un revers gagnant.

« Je n’ai pas pris le rythme dans la deuxième mais j’ai réussi à tenir le coup à la fin. Le soutien de la foule a également beaucoup aidé lors du premier match », a déclaré Sen. « C’était un match difficile aujourd’hui. J’ai déjà joué contre lui, donc je m’attendais à un bon match rapide.

«Je voulais beaucoup mieux contrôler le filet, mais dans l’ensemble et depuis l’arrière, la défense était très bonne. C’était un très bon match avant la finale », a déclaré Sen. match.

Sindhu semblait un peu restreinte dans ses mouvements avec l’achille de sa jambe gauche attachée. La Singapourienne a joué de beaux coups pour porter le score à 8-4 au début, mais elle a permis à l’Indienne d’égaliser. Sindhu est entré dans la pause avec une avance de deux points après avoir produit une chute directe.

L’Indienne dépendait de son sens technique, produisant les bons coups au bon moment pour aller de l’avant. Yeo Jia Min était trop erratique pour mettre la pression sur l’Indien, qui est passé à 19-12 avec un tir au filet parfait. La Singapourienne a utilisé ses slices croisés pour troubler l’Indienne, la faisant se déplacer en diagonale pour réduire l’écart à 16-19. Mais un retour de coup droit vers le filet de sa part a donné à Sindhu trois points de jeu, et elle l’a converti à la troisième tentative.

Cela s’est transformé en une bataille en dents de scie lors du deuxième match avec les deux jouant des échanges intenses, mais Sindhu s’est assurée qu’elle avait le nez devant à l’intervalle. Un large retour et un retour au but ont mis Sindhu à deux points de la finale. Elle a gaspillé deux balles de match sur cinq avant de déclencher un smash corporel parfait pour assurer sa place en finale.

