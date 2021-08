PV Sindhu a remporté le bronze olympique, mais les Indiens ont recherché sa caste sur Google

PV Sindhu est devenue la première femme indienne et la deuxième indienne à remporter deux médailles individuelles aux Jeux olympiques, mais c’est autre chose qui a captivé l’imagination des Indiens. Sur Google, la « caste PV Sindhu » est devenue l’un des sujets les plus recherchés sur l’athlète. Dimanche, Sindhu a battu le Chinois He Bingjiao 21-13, 21-15 pour remporter une médaille de bronze aux Jeux olympiques de Tokyo en cours. Sindhu est également devenu seul la quatrième navetteuse de toute l’histoire olympique à remporter des médailles dans des jeux consécutifs. Elle était à son meilleur niveau agressive tout au long du match et est restée dans sa zone en battant Bingjiao en 53 minutes. Après sa victoire, Sindhu a déclaré qu’elle était Je ne sais pas si elle devrait être heureuse de la médaille de bronze ou triste de l’occasion manquée d’une autre finale, mais à la fin, elle a estimé qu’elle s’en était très bien sortie.

Les Indiens semblent être d’accord avec le dernier point, mais fidèles à leur caractère, ils ne pouvaient pas se retenir quand il s’agissait de leur casteisme inhérent. L’un des sujets les plus recherchés après sa victoire, car le terme « Pv Sindhu » était sa « caste ». Le terme a connu une augmentation de 700% des recherches.

Au cours de la dernière journée (du 1er au 2 août), voici comment s’est déroulé l’intérêt des Indiens pour la caste de Sindhu. La capture d’écran est pour le terme de recherche « pv sindhu caste », lorsque l’intérêt au fil du temps a culminé.

Telles étaient quelques-unes des requêtes liées au terme de recherche « caste pv sindhu », avec une requête sur la caste de Sindhu avec une version mal orthographiée de son nom se classant deuxième, suivie immédiatement d’une requête sur « caste kamma ».

Voici les régions où le terme de recherche a suscité le plus d’intérêt, l’Andhra Pradesh et le Telangana occupant les première et deuxième places.

Cela ne devrait surprendre personne, vraiment, étant donné que ce n’est en aucun cas la première fois que cela se produit. Pour Hima Das, qui est devenue la première athlète indienne à remporter l’or au 400 mètres féminin aux Championnats du monde U-20 de l’IAAF, Google Trends a montré à quel point la caste était le «sujet connexe» le plus recherché concernant Das. De plus, il suffisait de taper Hima pour obtenir le résultat de recherche immédiat en tant que « caste Hima Das ».

Sindhu elle-même n’est pas étrangère à la curiosité des Indiens pour sa caste. Avant Das, lorsqu’elle a remporté l’argent aux Jeux olympiques de Rio, la recherche Google sur sa caste a encore augmenté, en particulier dans la région de l’Andhra Pradesh et du Telangana.

Le système des castes en Inde a été officiellement aboli en 1948 et la discrimination négative sur la base de la caste a été interdite par la loi et enchâssée dans la constitution indienne ; cependant, le système continue d’être pratiqué dans certaines parties de l’Inde, et les tendances de Google sont peut-être la preuve à quel point il est toujours profondément enraciné.

