Puzzles point à point célestes – Twin Cities

Lorsque vous contemplez le ciel nocturne, en particulier dans les cieux sombres de la campagne, vous pouvez y voir toutes sortes de personnes et de créatures. En septembre, vous trouverez un chasseur en disgrâce devenu héros, deux ours, un autre puissant chasseur chassant le gros ours, un cygne, un scorpion géant, un dauphin, une harpe, un dragon allongé et un cheval ailé. Si vous pouvez honnêtement les voir tous tels qu’ils sont censés être, soit vous avez une grande imagination, soit vous êtes un grand menteur ! La grande majorité des constellations ne ressemblent pas à ce qu’elles sont censées être, même pas proches dans certains cas.

Les constellations sont comme des puzzles point à point dans un livre de coloriage pour enfants. Contrairement au livre de coloriage, cependant, les étoiles qui composent les points varient en luminosité et il n’y a pas de chiffres près des étoiles. Nous devons décider quelles étoiles connecter avec notre esprit.

Tout comme les gens le font aujourd’hui, nos ancêtres ont essayé de donner un sens au caractère aléatoire de la multitude d’étoiles qui les saluaient chaque nuit. Ils connectaient les étoiles du mieux qu’ils pouvaient pour créer des images destinées à commémorer ou à célébrer une personne, un ou plusieurs dieux, un animal ou même un objet dans le ciel. Certains pensaient que ces images cosmiques étaient divinement conçues. Les images qu’ils ont imaginées étaient basées sur les légendes et la mythologie locales. Il est assez évident que le fait que les constellations ne correspondent pas tout à fait à ce qui était représenté ne leur importait pas vraiment ; les motifs familiers étaient des outils pratiques pour raconter des histoires autour d’un feu de camp.

En l’absence de sources médiatiques inimaginables dont nous disposons aujourd’hui, les images des constellations étaient idéales pour transmettre la mythologie et les légendes locales à travers les générations. C’est parce que les motifs des étoiles ne semblaient jamais changer de taille ou de forme. En réalité, les étoiles changent de position les unes par rapport aux autres dans le ciel lorsqu’elles orbitent à différentes vitesses autour de la Voie Lactée. De notre point de vue, le mouvement est si lent que les formes et les tailles des constellations ne changent pas radicalement avant des milliers d’années. Pour la plupart, nous voyons toujours les mêmes constellations à l’ère spatiale qu’à l’âge de pierre !

Personne ne sait exactement quand les gens ont commencé à voir ces images dans le ciel. Certains artefacts et textes de l’ancienne Samarie, aujourd’hui l’Irak, remontent à plus de 5 000 ans, montrant que les gens reconnaissaient les constellations. Au début du deuxième siècle, le célèbre astronome grec Ptolémée avait catalogué 48 constellations, dont certaines étaient empruntées aux Babyloniens et d’autres. Il a publié ces constellations et d’autres informations dans son grand ouvrage, l’Almageste.

J’adore la tradition grecque des constellations. Ils sont tellement colorés ! Vous pouvez facilement les appeler les premiers feuilletons ; beaucoup ne sont pas vraiment adaptés aux familles. Ils sont basés sur la mythologie grecque impliquant Zeus et Héra, le roi et la reine des dieux, et leur cour et leur mariage très dysfonctionnels. D’autres feuilletons célestes impliquent Ares, le dieu de la guerre, Poséidon, le dieu de la mer, et bien d’autres.

Actuellement, le ciel est divisé en 88 constellations, certaines grandes, certaines petites, certaines brillantes et certaines sombres. Les astronomes ont fait cela pour affiner la géographie du ciel nocturne à des fins de cartographie. Techniquement, chaque partie du ciel fait partie d’une constellation ou d’une autre. Les constellations ont en fait des limites parallèles et perpendiculaires arbitraires, et les images d’étoiles familières et moins familières se trouvent à l’intérieur de ces limites.

Le seul endroit où vous pouvez voir les 88 constellations tout au long de l’année est le long de l’équateur. Au Minnesota et dans l’ouest du Wisconsin, nous pouvons observer moins de 70 constellations complètes tout au long de l’année. La courbure de la Terre est la raison pour laquelle certaines constellations ne dépassent jamais notre horizon. La plupart des constellations que nous ne pouvons pas voir sont visibles depuis les arrière-cours d’Australie et d’autres hémisphères sud. L’inverse est également vrai.

Contrairement à la croyance populaire, la Grande Ourse n’est pas une constellation officielle. C’est juste une partie de la Grande Ourse, autrement connue sous le nom de Grande Ourse. Les sept étoiles de la Grande Ourse sont cependant les étoiles les plus brillantes de la Grande Ourse. Ils décrivent l’arrière et la queue de l’ours. Les étoiles qui délimitent la tête et les pattes sont beaucoup plus pâles et malheureusement, à cause de la pollution lumineuse, elles sont difficiles à voir, sauf si vous êtes à la campagne. Les deux étoiles qui composent le côté du pot de la Grande Ourse opposé à la poignée sont connues sous le nom d’étoiles indicateurs que vous pouvez utiliser pour repérer Polaris, l’étoile polaire. Étant donné que Polaris brille directement au-dessus du pôle Nord de la Terre, il semble que toutes les étoiles de notre ciel tournent autour de l’étoile polaire alors que notre Terre tourne sur son axe. À propos, Polaris marque également la fin de la Petite Ourse, autrement connue sous le nom de Petite Ourse.

Profitez de la corne d’abondance tournante des constellations qui se produisent chaque nuit claire !

Mike Lynch est un astronome amateur et météorologue à la retraite pour WCCO Radio à Minneapolis/St. Paul. Il est l’auteur de « Stars : a Month by Month Tour of the Constellations », publié par Adventure Publications et disponible dans les librairies et sur aventurepublications.net. Mike est disponible pour des soirées de stars privées. Vous pouvez le contacter à [email protected].

Programmes Starwatch cette semaine

Mardi 12 septembre, de 20 h à 22 h, au parc régional Dakota Parks Whitetail Woods, Farmington. Pour plus d’informations et réservations, appelez le 651-437-3191 ou visitez www.co.dakota.mn.us/parks/Pages/default.aspx.

Mercredi 20 septembre, de 19 h 30 à 21 h au parc Casey Lake à North St. Paul. Pour plus d’informations et réservations, appelez le 651-747-2411 ou visitez www.northstpaul.org/834/Parks-Recreation.

Jeudi 21 septembre, de 19 h 30 à 21 h 30 à Big Lake, Minnesota. Pour l’emplacement, plus d’informations et les réservations, appelez le 763-262-2523 ou visitez biglake.ce.eleyo.com.