Les Britanniques qui s’ennuient à la recherche d’un nouveau passe-temps pendant le verrouillage se sont transformés en puzzles, provoquant une énorme augmentation des ventes.

Les Britanniques ont dépensé 100 millions de livres sterling en énigmes en 2020, avec des ventes en flèche de 38%.

L’énorme augmentation a laissé certains fabricants du mal à répondre à la demande croissante, selon le Guardian.

Frédérique Tutt, analyste du secteur mondial chez les chercheurs du marché NPD, a déclaré au journal qu’une telle augmentation des ventes est « totalement inconnue ».

Il a déclaré: «Les fabricants nous ont dit que vous pouviez vendre n’importe quoi, même une image blanche.

La Grande-Bretagne a été frappée par la manie des casse-tête avec plus de 100 millions de livres sterling dépensés en puzzles en 2020. Sur la photo: Image de la bibliothèque d’un couple complétant un puzzle

Les Britanniques à la recherche d’un nouveau passe-temps dans le verrouillage se sont tournés vers des énigmes – une demande en flèche de 38%. Sur la photo: une image de bibliothèque d’un père et d’un enfant complétant un puzzle

«Ils étaient en rupture de stock au printemps et à nouveau juste avant Noël.

D’autres activités en salle ont également connu un essor. Les jeux vidéo ont gagné en popularité en 2020 en raison du fait que les gens passent plus de temps à rester à la maison.

Les familles et les colocataires se sont également séduits avec des formes de loisirs plus réelles, telles que le jeu de société Articulate !, où les joueurs doivent décrire autant de mots que possible écrits sur des cartes en 30 secondes à leurs coéquipiers.

Pour chaque mot auquel ils répondent correctement, leur équipe se déplace d’un endroit autour d’un tableau et le gagnant est l’équipe qui parvient à faire le tour complet.

Une version virtuelle existe également et a été consultée un demi-million de fois selon Claire McCool, dont la firme Drumond Park a conçu le jeu. Elle pense néanmoins que ce sont les aspects face à face du jeu qui le rendent si populaire.

Mme McCool a déclaré: « Ce qui est génial dans le fait de jouer à Articulate, c’est que vous discutez avec des gens, vous communiquez avec eux, vous les regardez dans les yeux, vous ne regardez pas l’écran. »

Drumond Park fabrique également Rapidough, une sorte de pâte à modeler mélangée à des charades, et The Logo Game, dont la deuxième édition a été lancée en août et qui devrait se vendre à plus de 120000 unités en 2020.

Cette activité en plein essor s’est reflétée dans l’ensemble de l’industrie, où il y a eu des ventes substantielles de favoris d’antan tels que Monopoly, Scrabble et UNO.

La mini-série de Netflix The Queen’s Gambit a entraîné une augmentation des ventes de jeux d’échecs alors que les téléspectateurs étaient fascinés par l’histoire d’un prodige orphelin conquérant le monde des échecs tout en luttant contre les démons de la dépendance.

Dans le monde des puzzles, le fabricant de jouets allemand Ravensburger a déclaré que ses ventes globales avaient augmenté de plus d’un cinquième pour atteindre 546 millions de livres sterling en 2020.

La société aurait vu la demande de puzzles augmenter d’un tiers, vendant un total de 28 millions l’an dernier. La croissance des ventes au Royaume-Uni a été considérée comme un facteur majeur.

Pendant ce temps, Julie Wilkins, de JHG Puzzles, basée à Dorset, a déclaré au Guardian que ses ventes en 2020 avaient quadruplé, ce qui en faisait la plus grande année de l’entreprise depuis ses débuts en 1997.

L’industrie britannique des jeux de table était en plein essor avant la pandémie. L’éditeur de jeux Asmodee estime que sa valeur a augmenté de 100 millions de livres sterling à 350 millions de livres sterling entre 2014 et 2018.

Aucun détaillant du secteur n’a fait mieux que Games Workshop, dont le cours de l’action a grimpé de plus de 26 fois sa valeur au cours des années 2010, soit la deuxième augmentation la plus élevée de toutes les entreprises du FTSE 250.

L’industrie britannique des jeux de table était en plein essor avant la pandémie. Sur la photo: Games Workshop a enregistré des bénéfices records

Cette domination s’est poursuivie cette année malgré l’impact des fermetures de magasins, et selon les rapports de décembre, sa mise à jour commerciale de six mois, ses ventes et ses bénéfices avant impôts étaient estimés respectivement à 185 millions de livres sterling et au moins 90 millions de livres sterling, toutes des augmentations importantes sur au même moment en 2019.

La société de données sur les consommateurs Statista estime que le secteur mondial des jeux de table vaudra 12 milliards de dollars d’ici 2023, contre 7,2 milliards de dollars en 2017.

Parmi les autres loisirs à la maison qui ont vu leurs ventes augmenter pendant la pandémie, citons l’industrie du bricolage.

L’année dernière, le propriétaire de B & Q, Kingfisher, qui exploite environ 1380 magasins au Royaume-Uni et en Irlande, a déclaré que les ventes à périmètre constant avaient bondi de 16,9% entre le 1er novembre et le 9 janvier, par rapport à l’année précédente.

Les actions du groupe, qui gère également Screwfix, ont grimpé de 2,7% plus tôt ce mois-ci, dans un contexte d’accélération de la croissance des ventes à données comparables au quatrième trimestre.