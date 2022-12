Puzzle de langue ancienne résolu par un étudiant universitaire

Un doctorant indien de l’Université de Cambridge a fait ce que les experts en langues appellent une “découverte révolutionnaire” en résolvant une énigme grammaticale sanskrite vieille de 2 500 ans.

Le puzzle est un outil grammatical créé vers 500 av. J.-C. par « le père de la linguistique », un grammairien nommé Panini. Il a été conçu pour permettre à quiconque l’a compris de dériver – ou de construire – des millions de mots sanskrits grammaticalement corrects en utilisant des éléments de racine de base. Rishi Rajpopat a décodé l’outil, déverrouillant le sanskrit d’une nouvelle manière.

Le sanskrit est l’ancienne langue sud-asiatique à travers laquelle les plus grandes œuvres scientifiques, philosophiques, poétiques et autres littératures de l’hindouisme et de l’Inde ont été communiquées pendant des milliers d’années.

“Certaines des sagesses les plus anciennes de l’Inde ont été produites en sanskrit et nous ne comprenons toujours pas pleinement ce que nos ancêtres ont accompli”, a déclaré Rajpopat dans un communiqué de presse publié jeudi.

“Nous avons souvent été amenés à croire que nous ne sommes pas importants, que nous n’avons pas apporté assez à la table. J’espère que cette découverte insufflera aux étudiants indiens la confiance, la fierté et l’espoir qu’eux aussi pourront réaliser de grandes choses. .”

On estime que seulement 25 000 personnes parlent la langue aujourd’hui, mais la découverte de Rajpopat pourrait permettre aux ordinateurs d’apprendre la langue et de la rendre plus accessible.

Le casse-tête résolu par Rajpopat est la clé de l’utilisation de la “machine à langage” de Panini, un système de 4 000 règles qui fonctionne comme ceci : introduisez une combinaison d’une base et d’un suffixe et cela devrait les transformer en mots et phrases grammaticalement corrects grâce à une étape par étape. -processus par étapes. Théoriquement, il devrait être capable de générer n’importe quel mot sanskrit. Cependant, jusqu’à présent, personne n’a été en mesure de comprendre comment utiliser le chaînon manquant : l’outil que Rajpopat a débloqué.

Le problème était que la machine linguistique de Panini contenait des soi-disant “conflits de règles” qui affectaient des millions de mots sanskrits. Souvent, plus d’une des 4 000 règles grammaticales de Panini s’appliquaient à un mot donné. Selon la règle appliquée au mot, la grammaire changeait.

Panini a proposé une solution pour aider les linguistes à décider quelle règle appliquer à un mot donné, mais les chercheurs l’ont toujours mal interprété, ce qui signifie qu’ils se sont souvent retrouvés avec un résultat incorrect. C’est l’énigme que Rajpopat a résolue dans sa thèse de doctorat intitulée “In Panini we trust: Discovering the algorithm for rule conflict resolution in the Astadhyayi”.

Une page d’une copie du XVIIIe siècle du Dhatupaṭha de Panini, une liste complète des racines verbales sanskrites attachées à sa grammaire. (Bibliothèque de l’Université de Cambridge)



Les chercheurs interprétaient auparavant la solution comme signifiant qu’en cas de conflit entre deux règles de force égale, la règle qui vient plus tard dans l’ordre sériel de la grammaire l’emporte. Parce que l’application de cette solution a souvent créé le mauvais résultat, les chercheurs ont créé de nouvelles règles pour essayer de le réparer, mais celles-ci n’ont fait que compliquer l’utilisation de la “machine”.

Rajpopat a interprété la solution comme signifiant que les gens devraient utiliser la règle appliquée au côté droit du mot, puisque chaque mot est composé de deux composants : une base et un suffixe. Il a constaté que lorsqu’il utilisait la solution de cette façon, cela fonctionnait de manière fiable. Il s’est rendu compte que l’outil n’était pas cassé après tout.

“Panini avait un esprit extraordinaire et il a construit une machine sans égale dans l’histoire de l’humanité”, a déclaré Rajpopat. “Il ne s’attendait pas à ce que nous ajoutions de nouvelles idées à ses règles. Plus nous tripotons la grammaire de Panini, plus elle nous échappe.”

Si la découverte permet aux ordinateurs d’apprendre la langue, cela pourrait être une étape majeure dans la façon dont les humains utilisent les machines, ainsi que dans l’histoire intellectuelle de l’Inde, ont convenu Rajpopat et Vincenzo Vergiani, professeur à l’Université de Cambrudge.

“Mon étudiant Rishi l’a déchiffré – il a trouvé une solution extraordinairement élégante à un problème qui a laissé les chercheurs perplexes pendant des siècles”, a déclaré Vergiani dans le communiqué de presse de jeudi. “Cette découverte va révolutionner l’étude du sanskrit à une époque où l’intérêt pour la langue est en hausse.”