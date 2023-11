PUTTSHACK LIBÈRE L’EXPÉRIENCE DE DIVERTISSEMENT ULTIME À NASHVILLE

NASHVILLE, Tennessee., 9 novembre 2023 /PRNewswire/ — Puttshack, la première et la seule expérience de mini-golf haut de gamme au monde infusée de technologie, est ravie d’annoncer l’ouverture prochaine de son tout nouvel emplacement dans le quartier animé de Gulch de Nashville. Prêt à ouvrir ses portes le 24 novembre 2023c’est la première incursion de la marque au cœur de Tennessee, apportant le mélange ultime de technologie, de divertissement et de restaurants délicieux à Music City. S’étendant sur une superficie impressionnante de 28 000 pieds carrés, Puttshack Nashville promet une expérience exceptionnelle et mémorable aux visiteurs de tous âges. Ce nouvel emplacement présente une multitude de fonctionnalités intéressantes :

Divertissement en direct : Une scène dédiée à la musique live et une cabine DJ, garantissant que le divertissement ne s’arrête jamais.

Une scène dédiée à la musique live et une cabine DJ, garantissant que le divertissement ne s’arrête jamais. Mini-golf de pointe : Quatre parcours de 9 trous sont alimentés par la technologie brevetée Trackaball™ de Puttshack, conçue dans les balles de golf de Puttshack, transformant votre expérience de mini-golf avec un score automatisé et des opportunités de points bonus.

Quatre parcours de 9 trous sont alimentés par la technologie brevetée Trackaball™ de Puttshack, conçue dans les balles de golf de Puttshack, transformant votre expérience de mini-golf avec un score automatisé et des opportunités de points bonus. Saveurs haut de gamme : Avec deux bars à service complet et un menu complet à partager, les clients peuvent savourer les cocktails artisanaux exclusifs de Puttshack pendant qu’ils jouent, ou faire le plein d’énergie pour le gros gibier avec des bouchées d’inspiration mondiale.

Avec deux bars à service complet et un menu complet à partager, les clients peuvent savourer les cocktails artisanaux exclusifs de Puttshack pendant qu’ils jouent, ou faire le plein d’énergie pour le gros gibier avec des bouchées d’inspiration mondiale. Espaces événementiels exclusifs : Puttshack accueille ceux qui organisent des événements exclusifs, notamment des sorties d’entreprise, des fêtes d’anniversaire, des enterrements de vie de garçon et de jeune fille, et toutes les occasions intermédiaires. Le lieu propose des espaces événementiels privés et semi-privés avec une capacité flexible, des forfaits de restauration et de boissons personnalisables et une aide à la planification d’experts, s’adaptant à une gamme de tailles et de préférences de groupes.

Puttshack est bien plus qu’un simple mini-golf ; c’est une expérience de divertissement social complète. Les clients peuvent jouer à des jeux nostalgiques comme du bière-pong grandeur nature, du air hockey, de la roulette, du Connect Four et un vrai/faux trou. Associé à un menu de restauration d’inspiration mondiale, une hospitalité de classe mondiale et une atmosphère de vie nocturne animée, Puttshack est l’endroit idéal pour les soirées en amoureux, les sorties en famille et les soirées entre amis.

Puttshack Nashville se consacre à soutenir la communauté locale et soutiendra fièrement The Giving Kitchen, une organisation à but non lucratif qui fournit une aide d’urgence aux travailleurs des services alimentaires grâce à un soutien financier et à des ressources communautaires. Puttshack fera un don 1 $ à cette bonne cause pour chaque achat de leur “Nashville Tailpipe” – des rouleaux de printemps inspirés de la “viande et trois” remplis de porc fumé maison, de chou vert au bacon, de fromage au piment et de haricots ivres, servis avec des sauces barbecue et des trempettes aux pêches.

De plus, les clients peuvent savourer un favori local, le Frozen Bushwacker, une délicieuse variante du Bushwacker traditionnel. Ce cocktail spécial comprend un mélange de liqueur de café Kahlua, de crème irlandaise Baileys, de Bacardí Black, de liqueur de chocolat Mozart, d’espresso, de crème de noix de coco, de noisettes et de sirops de chocolat, et est servi avec un bord de noix de coco grillée et une garniture de cerises.

Logan Powelldirecteur financier de Puttshack, exprime son enthousiasme à l’idée de faire partie du quartier animé de Gulch, en déclarant : «celui de Nashville Le quartier de Gulch est le cadre idéal pour le mélange unique de technologie, de divertissement et de cuisine délicieuse de Puttshack. Nous avons hâte de partager l’expérience Puttshack avec les habitants de Music City.”

celui de Nashville l’avant-poste sera situé au 138 12th Ave N, sur le site de l’usine Old Gibson Guitar au cœur de The Gulch, celui de Nashville quartier urbain de premier ordre entre Music Row et Downtown. Connu pour ses restaurants branchés, sa vie nocturne animée et sa gamme d’options de divertissement, The Gulch est l’un des celui de Nashville quartiers les plus excitants et dynamiques, ce qui en fait l’endroit idéal pour Puttshack pour présenter son concept de divertissement innovant et interactif.

Puttshack sera ouvert au public du dimanche au mercredi, 11h à 12het du jeudi au samedi, 11h à 1h du matin Les enfants sont les bienvenus dans la salle jusqu’à 20h, après quoi il devient 21+. Inscrivez-vous aux Puttshack Perks avant leur ouverture pour être le premier à savoir quand les réservations sont en ligne et pour recevoir une partie gratuite de mini-golf de 9 trous sur Puttshack.com/Nashville.

À propos de Puttshack

Puttshack est un concept leader sur le marché émergent et en pleine croissance de la socialisation compétitive. Combinant un jeu de mini-golf infusé de technologie avec une offre exceptionnelle de nourriture et de boissons, Puttshack a un attrait multigénérationnel. La technologie brevetée Trackaball™ permet aux invités de jouer à un jeu de points dans un environnement haut de gamme et passionnant. Puttshack est l’endroit idéal pour des rendez-vous, des liens familiaux, des anniversaires, des soirées entre amis ou des sorties d’entreprise. Depuis l’ouverture de son premier site en 2018, Puttshack compte désormais quatre Londres sites et dix sites aux États-Unis, Atlanta, Boston, Chicago, Denver, Houston, Miami, Nashville, PittsburghScottsdale et Saint Louis avec des projets ambitieux pour une expansion future.

La société a son siège mondial à Chicago, Illinois, avec un siège social britannique à Londres. Pour plus d’informations, s’il vous plaît visitez puttshack.com .

Contact:

Déborah Mazza

[email protected]

SOURCE Puttshack