Putnam County High School annonce 5 2023 Illinois State Scholars – Shaw Local

L’école secondaire du comté de Putnam a annoncé ses cinq boursiers de l’État de l’Illinois 2023 chez les personnes âgées Kaitlyn Brannon, Gracie Ciucci, Nicholas Currie, Lauren Faletti et Mayra Macias.

Les boursiers de l’État sont sélectionnés en fonction du score SAT et du GPA global à la fin de l’année junior par la Commission d’aide aux étudiants de l’Illinois. La sélection à cet honneur place ces étudiants parmi les 10% des seniors les plus performants de l’État.

Brannon est la fille d’Andrea et Sean Brannon, de Granville. Elle prévoit de fréquenter l’Université Loyola de Chicago après l’obtention de son diplôme et d’obtenir un diplôme en sciences médico-légales.

Ciucci est la fille de Mandy et Richard Burash, de Hennepin, et de feu Eric Ciucci. Elle prévoit fréquenter un collège pour étudier le ministère et recevoir un certificat en prévention du suicide et intervention en situation de crise.

Currie est le fils de Scott et Gretchen Currie, de Mark. Il envisage de poursuivre ses études à l’Université des sciences et technologies du Missouri après l’obtention de son diplôme et d’obtenir un diplôme en génie mécanique.

Faletti est la fille de Steven et Melissa Faletti, de Mark. Elle envisage de poursuivre ses études dans une université indécise après l’obtention de son diplôme, mais sait qu’elle poursuivra des études en psychologie.

Macias est la fille de José et Obdulia, de Granville. Elle prévoit de fréquenter une université encore indécise après l’obtention de son diplôme et d’obtenir un diplôme en biologie.