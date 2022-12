Putnam County Food Pantry offre un dîner de Noël et des cadeaux à 84 familles – Shaw Local

Le Putnam County Food Pantry a connu une 35e année de distribution réussie de paniers de Noël samedi, offrant à plus de 80 familles un dîner de Noël et des cadeaux pour leurs enfants.

Environ 25 bénévoles se sont réunis à l’Église unie du Christ à Granville samedi pour aider à distribuer des paniers. Certains ont aidé à charger les voitures des familles qui ramassaient des paniers tandis que d’autres ont chargé leurs propres véhicules pour faire des livraisons à ceux qui ne peuvent pas ramasser un panier.

Cette année, 84 familles du comté de Putnam ont reçu un panier, ce qui correspond aux chiffres des années précédentes, a déclaré Gayle Reno, organisatrice et bénévole du garde-manger. Il n’y a aucune exigence de revenu pour recevoir un panier – toutes les personnes qui demandent un panier en reçoivent un sans poser de questions.

Des bénévoles aident le garde-manger du comté de Putnam à distribuer des paniers de Noël aux familles de l’Église unie du Christ à Granville le samedi 17 décembre 2022. (Olivia Doack)

“C’est comme sur des roulettes, nous l’avons fait pendant tant d’années que nous pourrions le faire les yeux fermés”, a déclaré Reno. “Cela aide non seulement les familles et les enfants, mais cela réchauffe également nos cœurs.”

Les paniers contiennent tout le nécessaire pour un dîner de Noël complet, un petit-déjeuner et une pizza pour le réveillon de Noël, ainsi que des cadeaux pour les enfants et les personnes âgées et des vêtements. Les paniers sont personnalisés en fonction de la famille, avec suffisamment de nourriture, de cadeaux et d’autres articles pour répondre aux besoins, qu’il s’agisse d’une famille de deux ou de 10 personnes.

La bénévole du garde-manger et trésorière Michelle Carboni a dit qu’elle aime voir comment les gens se rassemblent pour donner à ceux qui ont besoin d’aide supplémentaire pendant les vacances. Carboni a rappelé une année où une femme a reçu un vélo pour son enfant et a commencé à pleurer et à la remercier, disant qu’elle n’aurait jamais pu donner un vélo à son enfant sans l’aide du garde-manger.

“Certaines années, ce sont les seuls jouets que les enfants reçoivent”, a déclaré Carboni.

Reno a déclaré que les paniers sont entièrement basés sur des dons et gérés par des bénévoles. Elle a dit que cela ne serait pas possible sans l’aide des organisations locales, des entreprises, des églises, des écoles et de la communauté dans son ensemble.

“Chaque fois que nous sommes dans le besoin dans ce petit comté, je le mets là-bas et nous l’obtenons”, a déclaré Reno. “Tout est axé sur la communauté, et nous sommes tous si chanceux de vivre dans ce comté.”