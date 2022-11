Putnam County Food Pantry entre dans sa 35e année en fournissant des paniers de Noël – Shaw Local

Le Putnam County Food Pantry, en collaboration avec Toys in the Pantry, des organisations, des entreprises, des églises et des écoles du comté, distribuera à nouveau des paniers de Noël aux familles locales dans le besoin.

Dans sa 35e année, les paniers contiennent de la nourriture et des cadeaux pour les enfants et les personnes âgées. Les paniers, qui seront distribués le matin du samedi 17 décembre, contiennent un dîner de Noël complet, un petit-déjeuner et une pizza pour le réveillon.

Les habitants qui souhaitent soutenir le projet de panier peuvent fournir de l’argent et des produits alimentaires, notamment du café, du chocolat chaud, des boissons, de la gelée, des fruits en conserve, des repas faciles à préparer et des articles de soins personnels.

Un don en argent de 75 $ couvrirait le coût de la nourriture d’une famille de taille moyenne. Les dons peuvent être envoyés au Putnam County Food Pantry, Box 96, Granville, IL 61326 ou déposés directement à la Granville National Bank, 328 N. McCoy St.

La nourriture peut également être laissée à l’une des banques du comté ou au garde-manger au 415 E. Hopkins St. à Granville.

Le conseil du garde-manger a remercié la communauté du comté de Putnam pour son soutien continu au travail du garde-manger et au projet de panier de Noël.