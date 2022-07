Putnam County Community Theatre présente ‘The Play that Goes Wrong’ – Shaw Local

Le Putnam County Community Theatre, en coopération avec Dramatist Play Services Inc., présentera « The Play that Goes Wrong », écrit par Henry Lewis, Jonathan Sayer et Henry Shields.

Les représentations doivent avoir lieu à 19 h le vendredi 29 juillet et le samedi 30 juillet et à 14 h le dimanche 31 juillet à la Putnam County High School, 402 E. Silverspoon Ave., Granville.

L’histoire suit la soirée d’ouverture de la nouvelle production de la Cornley University Drama Society, “The Murder at Haversham Manor”, où les choses vont rapidement de mal à complètement désastreuses.

Ce polar des années 1920 a une femme principale inconsciente, un cadavre qui ne peut pas faire le mort et des acteurs qui trébuchent sur tout, y compris leurs répliques. Les comédiens sujets aux accidents se battent contre toute attente pour se rendre à leur dernier rappel, avec des conséquences.

À la fois Monty Python et Sherlock Holmes, cette comédie primée aux Olivier Awards est un phénomène mondial dont le but est de vous faire rire aux éclats

Le casting de personnages comprend Eric Masini, Jordan Ladson, Hunter Pratt, Austin Hack, Katrien Holocker, Wesley Grimshaw, Lillian Sandberg et Mavrick Holocker. La production est dirigée par Natalie Hulstrom et Meridith Donahue.

Les billets coûtent 15 $. Le produit de la production ira au PC Theatre et aux mises à niveau de l’éclairage. Les billets sont disponibles en contactant le 815-714-8744 ou hulstromn@pcschools535.org.

Les places sont attribuées et les billets seront disponibles à la porte. Les portes ouvriront 30 minutes avant le spectacle.