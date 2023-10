Putellas de Barcelone bat le record de buts du club d’Hermoso

Alexia Putellas a dépassé Jenni Hermoso pour devenir la meilleure buteuse de tous les temps du Barcelone Femení, inscrivant le seul but de la victoire 1-0 de dimanche en Liga F contre l’Atlético Madrid.

Putellas, 29 ans, a converti un centre de Patri Guijarro à la 51e minute pour porter son total pour le club à 182 en 404 apparitions.

« On vient de me dire que je l’ai cassé. Je n’y pensais même pas », a déclaré Putellas à DAZN après le match.

« C’est un privilège et un honneur de dépasser mon [Spain] sa coéquipière Jenni. C’était un plaisir de jouer avec elle dans ce club. »

Hermoso, qui joue désormais au Mexique avec Pachuca, détenait auparavant le record avec 181 buts en deux périodes avec le Barça, entre 2013 et 2017 et 2019 et 2022.

Le Barça a dominé la première mi-temps à Madrid, mais n’a pas réussi à forcer la gardienne locale Lola Gallardo à réaliser un arrêt notable.

Guijarro s’est approché au début de la deuxième période lorsque Gallardo a fait basculer son effort autour du poteau quelques minutes seulement avant de permettre à Putellas d’ouvrir le score.

Alexia Putellas est devenue la meilleure buteuse de tous les temps du Barça lors d’un match contre l’Atletico Madrid dimanche. Getty Images

Les remplaçantes Salma Paralluelo et Asisat Oshoala ont eu l’occasion d’en ajouter une seconde, tandis que la gardienne Cata Coll a produit des arrêts tardifs de Sheila García et Leicy Santos alors que le Barça a tenu bon pour remporter cinq victoires sur cinq en Liga F cette saison.

Ils sont en tête du classement avec le Real Madrid, qui compte également un maximum de 15 points, tandis que l’Atletico perd cinq points du leader après avoir subi sa première défaite de la campagne.

Le but gagnant de Putellas était son troisième en autant de matchs alors qu’elle continue de se remettre d’une blessure au LCA.

Après avoir raté presque toute la saison dernière, elle s’est rendue à la Coupe du monde avec l’Espagne, même si elle manquait de forme physique lorsque son pays a remporté le tournoi en Australie et en Nouvelle-Zélande.

De retour au Barça, l’entraîneur Jonatan Giráldez a utilisé Putellas comme un faux neuf cette saison et le vainqueur consécutif du Ballon d’Or montre des signes de retour à sa meilleure forme.

Putellas a rejoint le Barça en 2012 après avoir passé un an au club catalan en tant que jeune.

Elle a accumulé plus de 400 apparitions pour le club, remportant sept titres de champion et deux ligues des champions parmi divers autres trophées d’équipe et individuels.